Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas a los 73 años

El expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas ha fallecido este sábado a los 73 años de edad, tal y como han confirmado fuentes del Partido Popular valenciano. Olivas fue el tercer presidente autonómico que tuvo la Comunidad Valenciana, cargo que ocupó brevemente entre julio 2002 y junio de 2003, y fue secretario general del PP valenciano entre 1993 y 2002.

Olivas fue el primer presidente en esta autonomía investido sin haber sido candidato en las elecciones y también fue el más efímero, ya que solo estuvo en el cargo once meses, desde la dimisión de Eduardo Zaplana para incorporarse al gobierno de José María Aznar hasta la celebración de las elecciones autonómicas, en las que el candidato fue Francisco Camps. Ahora, OIivas es también el primer 'president' valenciano que muere en democracia.

Se da la circunstancia de que su fallecimiento se produce tres días antes de que comience el debate de investidura del 'popular' Juan Francisco Pérez Llorca, que tampoco fue candidato en las últimas eleccione pero ha sido designado por su partido para sustituir a Carlos Mazón al frente de la Generalitat, tras la dimisión de éste a raíz de las críticas a su gestión el día de la dana.

Nacido en Motilla del Palancar (cuenca) y licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Olivas ocupó otros cargos con el PP valenciano: diputado autonómico entre 1995 y 2993, conseller de 1995 a 1999 y vicepresidente desde 1999 a 2002, año en que ocupó el cargo de 'president'.

Una polémica trayectoria bancaria y una condena Aparte de su trayectoria política, Olivas cuenta con una amplia carrera en la banca, no exenta de altibajos, que le llevaron a ser detenido, condenado y absuelto. Fue presidente del Banco de Valencia hasta que dimitió en 2011, una semana antes de que se publicara el riesgo de quiebra de esta entidad financiera. Y ocurrió algo similar con su cargo de vicepresidente de Bankia, que también ocupó hasta 2011, año en que el banco salió a bolsa. La Audiencia Nacional que investigaba el "caso Bankia" le absolvió en 2020. Además, también fue presidente de Bancaja. En 2015 fue detenido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, junto con otros ex altos cargos de Bancaja y Banco de Valencia, acusado de estafa y malversación. Y dos años más tarde, fue condenado a un año y medio de prisión y a pagar una multa de 151.800 euros por falsificar una factura para justificar un ingreso de 500.000 euros por unos supuestos servicios de asesoramiento a Vicente Cotino, sobrino del expresidente de Les Corts Juan Cotino, que nunca realizó. Olivas empezó su carrera política en las filas de UCD, partido del que fue uno de los fundadores, y en las primera elecciones democráticas fue elegido concejal en Valencia, aunque posteriormente militó en el PP, donde fue también concejal, conseller y, en el ámbito orgánico, secretario general del partido.