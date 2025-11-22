El talento de las bandas underground en la escena musical española

Hoy en día España goza de una amplia escena musical, comparable a la de la movida madrileña o incluso podríamos afirmar que más grande. Cada día en Madrid y cada fin de semana en multitud de ciudades de nuestro país los conciertos copan las agendas culturales. Hablamos con cuatro bandas de música que nos cuentan sus comienzos, influencias y en qué momento se encuentran.

Planeta Marte nos presenta su música: “Mi proyecto empezó en el garaje de mi casa” Martín cuenta que empezó haciendo música en casa: “Mi proyecto empezó en el garaje de mi casa que me monté ahí una salita. Hay una foto mía súper divertida, con cuatro años pintando las paredes de lo que se convirtió en un local de ensayo, en el bajo de mi casa, que yo después convertí en mi estudio y empecé a grabar cositas ahí y aprender a producir”. Fue a raíz de la pandemia cuando se puso a escribir inspirado por lo que estaba escuchando y le gustaba. Él lleva estudiando música desde pequeño e iba al conservatorio, donde estudió piano. Llegó un momento donde quiso “experimentar un poco más produciendo música, escribiendo canciones más pop, tocando guitarra, tocando todo”. Planeta Marte Planeta Marte Su próximo trabajo da un cambio de estilo y asegura que no tiene nada que ver con el pop alegre de Labios Morados (2024), una de sus canciones más reproducidas en Spotify: “El disco es bastante ecléctico. He vuelto un poco a las inspiraciones más primeras: The Beatles, Pink Floyd, pero siempre desde mi filtro de productor, de persona que nació y se crió en los 2000. Digamos que bebe un poco de todo, desde una parte mucho más electrónica hasta una mucho más acústica. Entonces, cómo convivo yo un poco ahí, pues el disco convive también en ese espectro”. Como adelanto de su próximo álbum, Planeta Marte ha lanzado el single AADQ (Agua Ardente de Queimada), una canción inspirada en Galicia, su tierra, y en los rituales de San Juan. Él mismo lo define como “un mantra” en gallego y en español. Pudimos ver al artista gallego tocando en los conciertos de Sonido Chungo en San Rafael (Segovia).

The Moonrunners: “Siempre hemos querido montar un grupo de chicas, era nuestra idea principal” The Moonrunners es un joven cuarteto de Madrid formado por Carlota a la voz, Angela al bajo y a los coros, Yoyi a la guitarra y Rafa a la batería. Nos cuentan que su nombre viene de ‘Warriors’, una película de los años 70. Como influencias musicales tienen a las setenteras The Runaways: “Son iconos que tenemos en nuestra cabeza de rock and roll”, pero reconocen que se han dejado influenciar también por muchos músicos hombres. Si algo llama la atención al hablar sobre influencias es que las tres componentes tienen gustos muy diferentes, pero eso hace que salga un estilo musical auténtico y rico: "Cada una tenemos tres estilos muy diferentes de música, pero a pesar de que sean muy diferentes, confluyen muy bien porque no tenemos una cuestión estipulada acerca de qué tipo de música queremos tener”, nos cuenta Carlota. "Se ha hecho una buena macedonia y es la belleza que tiene montar un grupo con gente que tiene influencias tan distintas”, señala Ángela, la bajista. Como ejemplo de esta disparidad estilística, Carlota tiene como referentes a Rohry Gallagher, Jimmy Hendrix o Cream. Mientras que la gran influencia de Yoyi, la guitarrista, es Triana.

Sororidad y apoyo femenino Mientras the Moonrunners tocaban en uno de sus conciertos, a Yoyi la guitarrista se le rompió una cuerda de la guitarra. Dear Joanne, otra de las bandas que tocaban en el mismo festival, les dejaron su guitarra: “Las queremos un montón, son tías súper guays, nos inspiramos en ellas y es un placer tocar con ellas siempre porque es como tocar entre amigos”. Escuchando a Carlota, Ángela y Yoyi percibimos que la sororidad al trabajar entre mujeres se nota: “Da gusto tener bandas hermanas y también chicas, a nivel experiencia te da la misma energía”. Las altas dosis de actitud y poder setentero de este cuarteto se han podido sentir en festivales de Málaga, Castellón, Segovia y en las salas más míticas de conciertos de Madrid, como la Fun House.

Pániko Escéniko han presentado su EP ‘Víctimas’ (2025) en Madrid y Barcelona Nos reunimos en la Sala Siroco de Madrid con Pánico Escéniko ante la presentación en directo de ‘Víctimas’, su primer EP. Están “ilusionados” y “nerviosos pero con ganas”. La banda de Marcos Ojea, Alba Pizarro y Víctor Galán ha conquistado ya bastantes salas de la capital como la Dreams Club, el Fotomatón, la Siroco y la Fun House. Pánico Escéniko empezó con otros integrantes: "Yo acababa de salir de otro grupo, les busqué a ellos por Instagram y les pedí que me hicieran una prueba", detalla Marcos, voz principal y guitarra. Es este año cuando la formación está más sólida que nunca y ha evolucionado: “Llegamos y lo hicimos nuestro”, señala Víctor, el bajista. Alba, la percusionista del grupo, cuenta que mujeres bateristas hay pocas, pero cada vez más: "Últimamente se está viendo y yo conozco y veo y hablo con un montón más de mujeres, sobre todo cantantes y algunas bateristas también, aunque hay menos, pero sí parece que va habiendo cada vez más y eso me alegra un montón, porque se nos va dando oportunidades”. Pániko Escéniko Pániko Escéniko Pániko toman como inspiración la movida madrileña de los años 80 y grupos como los Pegamoides, Parálisis Permanente o Golpes bajos, aunque coinciden en que cada uno tiene sus propias influencias, pero el proceso de componer canciones lo hacen "entre todos". Pániko Escéniko han estado grabando en noviembre su próximo trabajo con Álvaro Suite en su estudio ‘Graba Graba Hey’ de Sevilla. La banda está más viva que nunca. ““