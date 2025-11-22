Cuando pedir protección internacional es la única opción: más mujeres solicitan asilo por violencia de género

El camino hacia la protección de las mujeres migrantes que escapan de la violencia es poco conocido. España es el segundo país de Europa que recibe más peticiones de asilo, por detrás de Alemania, y un 42% corresponden a mujeres. Según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, el 80% de las solicitudes que reciben de estas mujeres incluyen la violencia de género como uno de los motivos reconocidos por la Convención de Ginebra para solicitar esta protección internacional.

La persecución por género es, desde 2009, un motivo reconocido para pedir protección internacional en España. A pesar de esto, no hay ninguna estadística oficial que especifique cuántas solicitan protección internacional por esta causa.

Solo se conocen los datos generales de las solicitudes. Varias entidades sociales alertan que cada vez son más las que llegan suelas o con sus hijos después de vivir situaciones extremas de violencia de género.

Historias marcadas por matrimonios forzados y abusos En Barcelona, algunas de estas mujeres reciben acogida mientras tramitan su petición de asilo. Es el caso de una joven de la Costa de Marfil que, sin mostrar el rostro a cámara por seguridad, explica que fue obligada a casarse a los 14 años. Desde entonces ha vivido sufriendo abusos y maltratos. Después de la muerte del marido, explica, que su familia pretendía imponerle otro matrimonio forzado y huyó del país hace dos meses para pedir protección internacional.

Acompañamiento integral para rehacer la vida Entidades como la Asociación Apip-Acam ofrecen alojamiento, asesoramiento legal, apoyo psicológico e itinerarios de formación e inserción laboral. Dolors Calvo, responsable del programa de asilo, asegura que "hay un número considerable de mujeres el motivo por el cual su solicitud está fundamentada en la violencia de género". El objetivo, dice, es dotarlas de herramientas para que recuperen la autonomía y puedan empezar una nueva etapa.