Vigo no cobra 30 euros por ver sus luces de Navidad, esta entrada está creada con IA

Circula en redes sociales que este año acceder a la "zona de la Navidad" de Vigo costará 30 euros. Algunas publicaciones adjuntan una foto de un tícket que presentan como si fuera la entrada. Es falso. El Concello de Vigo desmiente a VerificaRTVE que vaya a cobrar por ver el alumbrado y la imagen que difunden de una entrada ha sido generada con inteligencia artificial (IA).

En la imagen que circula en redes aparece una mano sosteniendo una entrada en la que leemos "Nadal en Vigo, Navidad 2025. Precio: 30 euros". Un mensaje compartido en X el 16 de noviembre adjunta la foto y dice: "Este año entrar en la zona de la navidad cuesta 30 euros". La publicación añade que "es algo a lo que no se le ha dado mucha publicidad porque al alcalde le interesa que la gente venga sin saberlo".

El Concello de Vigo no cobra por ver las luces navideñas En VerificaRTVE nos hemos puesto en contacto con el Concello de este municipio gallego y aclaran que "la Navidad en Vigo es completamente gratuita" y que la iluminación se extiende por "460 calles de la ciudad". Además, la página web del Ayuntamiento de Vigo contiene la información oficial sobre la programación y las actividades navideñas. En ningún apartado se menciona la existencia de un acceso de pago para ver a las luces ni las calles decoradas. Las únicas tarifas que aparecen publicadas son las de atracciones específicas instaladas durante las fiestas, como la noria gigante, los trenes de Navidad o el parque de atracciones infantiles.