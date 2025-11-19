Vigo no cobra 30 euros por ver sus luces de Navidad, esta entrada está creada con IA
Circula en redes sociales que este año acceder a la "zona de la Navidad" de Vigo costará 30 euros. Algunas publicaciones adjuntan una foto de un tícket que presentan como si fuera la entrada. Es falso. El Concello de Vigo desmiente a VerificaRTVE que vaya a cobrar por ver el alumbrado y la imagen que difunden de una entrada ha sido generada con inteligencia artificial (IA).
En la imagen que circula en redes aparece una mano sosteniendo una entrada en la que leemos "Nadal en Vigo, Navidad 2025. Precio: 30 euros". Un mensaje compartido en X el 16 de noviembre adjunta la foto y dice: "Este año entrar en la zona de la navidad cuesta 30 euros". La publicación añade que "es algo a lo que no se le ha dado mucha publicidad porque al alcalde le interesa que la gente venga sin saberlo".
El Concello de Vigo no cobra por ver las luces navideñas
En VerificaRTVE nos hemos puesto en contacto con el Concello de este municipio gallego y aclaran que "la Navidad en Vigo es completamente gratuita" y que la iluminación se extiende por "460 calles de la ciudad". Además, la página web del Ayuntamiento de Vigo contiene la información oficial sobre la programación y las actividades navideñas. En ningún apartado se menciona la existencia de un acceso de pago para ver a las luces ni las calles decoradas. Las únicas tarifas que aparecen publicadas son las de atracciones específicas instaladas durante las fiestas, como la noria gigante, los trenes de Navidad o el parque de atracciones infantiles.
La entrada es falsa, está generada con inteligencia artificial
La fotografía de un ticket de entrada para ver las luces de Navidad en Vigo no es real, está generada con inteligencia artificial (IA). En VerificaRTVE hemos analizado la instantánea con la herramienta de detección de contenidos falsos del proyecto IVERES de RTVE. La aplicación concluye que se trata de una imagen generada con esta tecnología con un 99,66% de fiabilidad en su predicción.
El origen de esta falsedad se encuentra en una cuenta que comparte contenido satírico. A través de una búsqueda por palabras clave localizamos una información publicada en El Correo Gallego que aclara que los datos difundidos en la publicación de X son falsos. Según este medio, el mensaje original tenía un tono claramente irónico y procede de una cuenta satírica. En publicaciones posteriores, el usuario se burla de que la gente comparta la imagen de la entrada como cierta.
En VerificaRTVE ya te hemos advertido sobre publicaciones que utilizan la manipulación digital o el humor para difundir falsedades. Anteriormente, te hemos desmentido otros mensajes falsos publicados por cuentas parodia que se han compartido como si fueran reales. En septiembre de 2025 se viralizó una falsa conversación entre el padre de Lamine Yamal y el ‘Kun’ Agüero, montada por una cuenta que admitía crear contenido humorístico. También aclaramos que este mensaje sobre la dana no lo publicó Carlos Mazón, era de una cuenta que se identificaba como "parodia".