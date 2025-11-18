Puesto en libertad el detenido por el fallecimiento de su pareja en Murcia al no haber signos de muerte violenta
- Había sido detenido al contar con antecedentes de denuncias previas por malos tratos
- La muerte de la mujer deja de investigarse como un homicidio y violencia de género
La Jefatura Superior de Policía en la Región de Murcia ha informado de la puesta en libertad del hombre que había sido detenido como presunto autor de un delito de homicidio contra su pareja sentimental en la localidad murciana de San José de la Montaña. Lo han hecho tras determinar que las circunstancias en la que se produjo la muerte de su pareja no presentan indicios de origen violento.
La decisión se ha tomado después de que el Grupo de Homicidios haya recabado suficiente información mediante la investigación de los hechos y otras diligencias, como declaraciones de testigos, fundamental para descartar el homicidio.
Los agentes hallaron anoche a la mujer muerta en una vivienda de San José de la Montaña, tras lo que se detuvo a su pareja como presunto homicida, como señalaron fuentes de la Delegación del Gobierno en Murcia. Aunque el sospechoso contaba con denuncias previas por malos tratos, en la actualidad no existía ninguna orden de alejamiento activa.
La muerte no se atribuye a hechos violentos
Con esta nueva información, la muerte de la mujer ha dejado de investigarse como un homicidio o como un crimen de violencia de género, como parecían señalar las pesquisas iniciales. En este sentido, se ha podido confirmar que, pese a los antecedentes del detenido, la causa del fallecimiento no se atribuye a hechos violentos.
Ahora, la autopsia y las diligencias policiales continúan para esclarecer la causa exacta del fallecimiento. El detenido al parecer había asegurado haber encontrado el cadáver al regresar a casa.