Puesto en libertad el detenido por el fallecimiento de su pareja en Murcia al no haber signos de muerte violenta

La Jefatura Superior de Policía en la Región de Murcia ha informado de la puesta en libertad del hombre que había sido detenido como presunto autor de un delito de homicidio contra su pareja sentimental en la localidad murciana de San José de la Montaña. Lo han hecho tras determinar que las circunstancias en la que se produjo la muerte de su pareja no presentan indicios de origen violento.

La decisión se ha tomado después de que el Grupo de Homicidios haya recabado suficiente información mediante la investigación de los hechos y otras diligencias, como declaraciones de testigos, fundamental para descartar el homicidio.

Los agentes hallaron anoche a la mujer muerta en una vivienda de San José de la Montaña, tras lo que se detuvo a su pareja como presunto homicida, como señalaron fuentes de la Delegación del Gobierno en Murcia. Aunque el sospechoso contaba con denuncias previas por malos tratos, en la actualidad no existía ninguna orden de alejamiento activa.