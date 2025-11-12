Raphael, la última 'resurrección' del ruiseñor inmortal

La sonrisa de niño pillo más veterana de la música española vuelve a lucir. Por su penúltima gran noche. Raphael, que hace once meses sufrió un accidente cerebrovascular en medio de ‘La Revuelta’, recibirá un homenaje como Persona del Año, con su gala homónima este miércoles 12 de noviembre, en los Latin Grammy 2025 en Las Vegas.

La penúltima gran noche de Raphael es un festejo a sus seis décadas como cantante e intérprete, un verdadero embajador de la música en español a nivel mundial del hombre que, no olvidemos, puso a Rusia a hablar nuestro idioma. Fue a comienzos de los 70. Unión Soviética, entonces. Le habían visto en la película ‘Digan lo que digan’ y se aprendieron sus canciones. Como suele recordar el artista, desde entonces la Universidad de Moscú cifra en un 60% más los estudiantes de español.

El ruiseñor de Linares sucede en este gran honor a otras estrellas como Carlos Vives (2024), Laura Pausini (2023), Marco Antonio Solís (2022), Rubén Blades (2021), Juanes (2019), Maná (2018), Alejandro Sanz (2017) y Marc Anthony (2016) entre otros, y en su cuenta de Instagram declaró al saberse merecedor: “Es un reconocimiento que me emociona profundamente y que he soñado recibir desde hace muchos años”.

Rafael Martos, más conocido como Raphael, nació en Linares (Jaén) en 1943. Criado en Madrid, descubrió su vocación a los cuatro años en el coro de la iglesia de San Antonio. Sin llegar a los diez ya había ganado un premio a la mejor Voz Infantil de Europa del Festival de Salzburgo y con menos de veinte conquistó el Festival de Benidorm. En el 66 y 67 representó a España en Eurovisión y en 1970 apareció en The Ed Sullivan Show sin olvidar su carrera en el cine.

Y esto solo fueron los comienzos. Hablamos de una carrera con canciones que han trascendido generaciones, como ‘Cuando tú no estás’, ‘Yo soy aquel’ o ‘Como yo te amo’, estas dos últimas compuestas por el áurico Manuel Alejandro, y que son parte del imaginario pop español. Ha actuado en el Bernabéu, en el Carnegie Hall, en el Madison Square Garden, en el Luna Park de Buenos Aires, en el Auditorio Nacional de Moscú, en el Royal Albert Hall, en el Teatro Bolshoi o el Olympia de París, junto a Juliette Grecó aquí, cuando aún era bien jovencito, una señal del destino, de ‘todo va a ir super bien’.