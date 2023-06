Plano general - Raphael

El cantante Raphael, uno de los artistas españoles más universales con más de seis décadas de éxitos sobre los escenarios, es el invitado de este programa en 'Plano General', dirigido y presentado por Jenaro Castro.

Raphael hace un repaso profundamente sincero de su carrera. El cantante y actor sostiene que su gran noche “está por llegar" y que es “mejor persona” desde que en 2003 se sometió a un trasplante de hígado. Comenta que vio "de cerca” la muerte. “La tuve al lado, pero no me hizo gracia", y cuenta que Julio Iglesias “llamaba todos los días” a su mujer para ver cómo estaba.

Revela que tiene "la esperanza de vivir lo suficiente” para hacer lo que tiene en la cabeza porque “todo se puede y porque el que la sigue la mata". El artista subraya que su vida es "la familia y el público”, al que quiere “a morir", y que se siente "un hombre libre”, siempre consensuado con su mujer Natalia Figueroa y sus hijos, que son sus “amores". Dice sentirse "artista y no un comediante", confiesa que admira a Charles Aznavour y Editf Piaf, y reconoce que se emociona con el cine y con las interpretaciones de la actriz Bette Davis.

Raphael se somete a todas las secciones del programa: La semblanza (dedicada al aspecto biográfico de los invitados, en la que habla el compositor, cantante y amigo Pablo López), Sala de prensa (asuntos de actualidad), En un rincón del alma (relativa al aspecto humano de los entrevistados), Primer plano (test de actualidad, reflejos e ingenio) y El muro (en la que el personaje entrevistado deja una frase firmada de su puño y letra como filosofía de su propia personalidad).