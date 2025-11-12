Mon Laferte se reinventa en una 'femme fatale' con su nuevo disco: "No me gustaría hacer música solo para vender"
- La artista chilenomexicana presenta un álbum con 13 nuevas canciones íntimas y poéticas
- Mon Laferte cuenta con cinco Grammy latino, entre ellos en la categoría de Mejor álbum de cantautor
Ella es Monserrat Bustamante Laferte, aunque poco la conocen así. Para todos es Mon Laferte, compositora chilenomexicana con una decena de discos publicados en sus 20 años de recorrido musical. El más reciente, Femme fatale, lanzado el pasado viernes 24 de octubre. Un compendio de 13 canciones poéticas en las que el hilo conductor es una mujer hermosa y seductora, pero también peligrosa.
Laferte se ha convertido en una de ellas durante la entrevista. Viste ropa negra, una forma de seducir junto a su rubio claro y sus tatuajes. En su cuello, la tinta dibuja una araña; sobre sus pechos, dos ángeles se enfrentan con flechas. Se muestra coqueta; antes de la entrevista, confiesa que la hemos pillado haciéndose unas fotos para publicar posteriormente en sus redes sociales. Bebe té negro, probablemente ya frío, en varias ocasiones. En la conversación no falta ni su sonrisa hechizante ni su inconfundible acento; tampoco su cercanía.
PREGUNTA: Llegas con una propuesta de lo más arriesgada, Femme fatale. ¿Cómo describirías este álbum?
RESPUESTA: Diría que es intenso, brutal y honesto. Eso siento yo cuando escucho el disco, y también me produce incomodidad y tristeza.
P.- ¿Por qué la figura de femme fatale? ¿Te sientes así o es simplemente un personaje que adoptas?
R.- La prensa me ha puesto ese nombre varias veces como titular. No sabía por qué me llamaban así ni lo que significaba. Pero después de buscarlo, descubrí que son mujeres muy libres que usan sus encantos para conseguir sus objetivos. Son vistas también como malvadas por ser seguras, y eso me gustó. Dije: 'Vale, que me pongan ese título'.
Es verdad que hay mucho de personaje, pero también muestro cuál es mi personalidad realmente. Soy una mujer bastante segura y libre, pero también existe una parte de mí que es muy frágil. Pienso que dentro de nosotros viven varias versiones de nosotros.
P.- ¿Sentías que era un ataque o elogio que te llamaran así?
R.- Un poco las dos. A veces sí lo percibía como un elogio, aunque con algo de ironía. De todas formas, me gusta generar cosas en la gente. Me encanta que vivan en escenarios fantasiosos, que salgan de su rutina y se cuestionen cosas. Y esto intento hacerlo siempre con los discos o con una puesta en escena cuando estoy sobre el escenario.
P.- ¿Y ahora lo tomas como un empoderamiento?
R.- Me gusta jugar con esta ambigüedad y doble mensaje de la femme fatale que vive y arrastra el caos y el drama, pero que también es libre y segura. Creo que mi personaje de Mon Laferte se siente tan cómoda con este arquetipo que lo tomo y me adueño de él. El resultado es este disco, que gira alrededor de lo que es ser este tipo de mujer.
Pérdida, duelo y sanación
P.- En Veracruz te diriges a un posible amante que, de hecho, inspiró Tu falta de querer.
R.- Sí, es real. Es muy loco porque escribí esta canción hace poco más de 10 años y tiempo después, cuando volví a las notas de mi teléfono, encontré escrito sobre esta persona. Pero falleció hace cuatro años y no cerré ese ciclo porque no pude ir a su despedida. Siento que de alguna manera componer esta canción me hizo cerrar ese ciclo.
“Componer música es rascar la herida, pero cuando la expones sientes que te quitas un poco la mochila“
P.- Tu caos interior se refleja tanto en las letras como en los videoclips, donde la imagen más recurrente son cigarrillos o pastillas. ¿Te resulta sanadora la música o es indispensable acudir a un profesional a matar esos demonios internos?
R.- Definitivamente hay que ir a un profesional, pero es cierto que a mí la música me ha servido mucho. El componer música y exponerla al mundo es muy doloroso y crudo; es rascar la herida, pero cuando lo expones sientes que te quitas un poco la mochila. De hecho, gracias a terapia hoy puedo poner todo en una canción. En el momento en que yo escribí esas historias no atravesaba una buena época, pero viéndolo con distancia —y gracias a la terapia— he podido ponerlas todas en un disco.
P.- Lo más característico de tu música es esos ritmos de jazz y propios del cabaret. ¿Consideras que ofreces propuestas arriesgadas?
R.- Quisiera creer que sí. Por lo menos mi intención es proponer una alternativa distinta y arriesgada. No es que yo diga 'Hoy voy a hacer un disco que sea muy arriesgado', sino que son más bien mis inquietudes. Sin embargo, una vez que el disco está afuera me doy cuenta de que hago un álbum muy oscuro, muy lento, de jazz en pleno 2025. Con esto quiero decir que puede ser todo un fracaso en ventas, pero a mí me produce mucho placer hacer este tipo de música.
Además, no me gustaría ser nunca una artista que hace canciones solo para vender. Me daría vergüenza y flojera porque siento que eso no va conmigo. Siempre fui una mujer muy rebelde y antisistema.
P.- En relación con esto último, me gustaría preguntarte si como cantautora no has tenido alguna vez miedo de que te desviaran del camino que querías tomar para así convertirte en una estrella del pop o del reggaetón.
R.- En algún momento sí he sentido algo de presión, pero siempre he sido bastante libre artísticamente. Nunca me he dejado influenciar por modas, pero sí he experimentado. Por ejemplo, en mi anterior álbum hay un tema de reggaetón. Tengo el deseo de explorar sonidos porque no quiero hacer un álbum igual que el anterior. Es parte de mi identidad musical: lanzar un nuevo proyecto y que la gente se pregunte qué chingadas voy a hacer ahora.
"No creo que un premio le dé más valor a tu arte"
P.- ¿Qué has aprendido de estos 20 años que llevas en la música?
R.- Siento que no he aprendido nada porque todo el tiempo hay más preguntas que respuestas. Sigo preguntándome cosas. Me gusta el hecho de no saber nada y tener preguntas e incertidumbres todo el tiempo. Siento que esto me hace crecer constantemente.
P.- Has ganado varios Latin Grammy. ¿Los tienes como un logro o como un impedimento que cargas para tratar de mantenerte siempre a la altura?
R.- Siempre pienso que no voy a ganar. Te lo juro. Cuando voy a la ceremonia de entrega, pienso: 'Me han nominado, pero no voy a ganar'. No sé cómo explicarlo.
Nunca he sentido la presión de tener que hacer un disco que esté nominado o ganar un Grammy. Agradezco los premios, pero tampoco considero que este le dé más o menos valor a tu arte. De hecho, conozco muchísimos proyectos de música independiente que nunca han estado nominados y que son mucho mejores que otros.
P.- ¿Toda la música es poesía o existen excepciones?
R.- Para mí sí. Las canciones que suelo escuchar son poesía. Ahora, creo que puedo verlo todo desde un punto de vista lírico. Puedo pensar en esta alfombra y pensar: ¿cuánta gente ha estado aquí para con sus historias? Y la música tiene este poder de cambiar tu día y energía. De pronto puedes estar muy feliz viendo TikTok y entonces empieza a sonar una canción que te lleva hacia otro sitio y que cambia totalmente tu estado de ánimo.
P.- Este 2025 has presentado una exposición artística. Aparte de la música, que es evidente, ¿qué otra expresión artística te gusta?
R.- Me gusta pintar, bailar, tocar instrumentos o actuar. Me gusta hacerlo todo y pienso que todas las artes son maravillosas. Pero si tengo que escoger una, elijo la poesía porque con ella puedo cantar, bailar, pintar y existir.
"Es la primera vez que salgo a la calle en España y me reconocen"
P.- Ahora estás aquí en España. ¿Cómo es tu relación con el público de nuestro país?
R.- Fíjate, ha sido una linda sorpresa venir esta vez. Es la primera vez que salgo a la calle para comprar algo y la gente me empieza a reconocer. Eso me da mucho gusto. Sé que no soy una artista masiva en España, pero se siente lindo que poco a poco haya más gente que escucha mi música.
Además, el público que tengo aquí es muy apasionado. En los conciertos que doy, la gente me grita '¡olé tú'! Pienso que los españoles son muy apasionados y generan mucha pasión. Como curiosidad, me crie escuchando a cantantes de aquí, como Isabel Pantoja, Lola Flores o Sara Montiel; pienso que hay demasiada pasión en este país.
“Sé que no soy una artista masiva en España, pero se siente lindo que poco a poco haya más gente que escucha mi música“
P.- ¿Te has inspirado alguna vez en esas artistas que mencionas?
R.- Sí, están en mi música, aunque también lo están Édith Piaf y Juan Gabriel. Además, mi mamá era muy melómana y escuchaba mucho rock, música alternativa y folclore, así que todos esos mundos viven en mi música.
P.- Si tuvieras que definirte con dos canciones, una de tu discográfica y otra de un artista diferente, ¿cuáles escogerías?
R.- Hoy me siento muy identificada con Femme fatale, que es la que da nombre al disco. Y otra canción con la que me asocio es Je ne regrette rien, de Édith Piaf; es la primera que se me viene a la cabeza. También me identifico con Paranoid Android de Radiohead.