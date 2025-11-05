El tiempo este miércoles 5 de noviembre en España: cinco comunidades en aviso naranja por lluvias y vientos

Un frente va a pasar por la Península de oeste a este, lo que va a dejar cielos cubiertos y precipitaciones que afectarán a buena parte del país. A la lluvia le acompañan tormentas y posible granizo en la mitad oeste de la Península, con lluvias más débiles y ocasionales en el resto. Andalucía, Asturias, Cantabria, Extremadura y Galicia van a estar en aviso naranja por la previsión de lluvias y viento.

En el sureste y Baleares se observan cielos poco nubosos. Las mayores precipitaciones van a tener lugar en el oeste de la Península, persistentes y localmente fuertes en el oeste de Galicia, con tormentas en Extremadura y Andalucía. En el extremo suroeste, las tormentas podrían desembocar en granizo y algún tornado menor o manga marina. También podrían darse fuertes lluvias en el sur de Andalucía y el centro peninsular.

Mapa con el pronóstico del tiempo para el miércoles 5 de noviembre. TIEMPO TVE

Por otro lado, en Canarias se prevén intervalos de nubes altas en el norte de las islas de mayor relieve, con posibilidad de precipitaciones débiles. En la zona del Ebro, el interior de Cataluña y el este peninsular se esperan nieblas matinales. También se esperan brumas frontales en la mitad occidental.

Las temperaturas máximas descienden en el oeste de la Península y en Canarias, así como en el bajo Ebro y zonas del centro sur y nordeste del país. Las mínimas también bajan en Canarias y el extremo noroeste de la Península, mientras que en el resto se esperan aumentos.

Mapa con las temperaturas mínimas previstas para el miércoles 5 de noviembre. TIEMPO TVE

El viento, proveniente del sur, es moderado en la mayor parte de la Península y las Baleares. Este se dirige hacia occidente en las vertientes atlántica y cantábrica. Las ráfagas de viento pueden llegar a ser muy fuertes en Galicia, el área cantábrica, los Pirineos y otras montañas de la vertiente atlántica septentrional y otros puntos del extremo occidental del país. También se esperan rachas fuertes en las mesetas, Extremadura y en el norte de Aragón.