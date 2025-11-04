'Predator Badlands': el depredador se convierte en presa y el terror en aventura

Teníamos muchas esperanzas en la nueva película de la saga de Predator de Dan Trachtenberg, tras las estupendas Predator: la presa (2022) y, sobre todo, Predator: Asesino de asesinos (la excelente película de animación estrenada este mismo año), con las que el director ha revitalizado para franquicia. El problema es que para este Predator badlands, se ha alejado del tono de esas películas para acercarse más al público juvenil de Stranger Things. Y es que se olvida del terror y el suspense de la saga original para ofrecernos una película de aventuras, con un eredator encantador (Dimitrius Schuster-Koloamatangi), que forma su propio grupo de inadaptados (sus propios Goonies), junto a medio androide (Elle Fanning) y un monstruito-mascota adorable. Y grandes dosis de comedia.

Resumiendo, una película de aventuras muy entretenida, con personajes adorables y mucho humor. El problema es que el protagonista no es un Predator, no es un depredador, sino un tipo de buen corazón que se rebela contra su destino. Esta claro que las franquicias hay que renovarlas, pero si los monstruos ya no son monstruos sino héroes... ¿Qué sentido tienen? Y más un personaje de una raza cuya religión es la ley del mas fuerte y que nunca aceptaría la ayuda de nadie, y menos de los que considera inferiores. Una muestra más de cómo el cine actual se está infantilizando a marchas forzadas.

Fotograma de 'Predator: Badlands' 20th Century Studios

Por eso los mensajes de esta película pasan de "la ley del más fuerte" a los típicos "solo no puedes, con amigos, si" y "hay que escuchar y ayudar a los que son diferentes de nosotros". En fin, que evolucionar es necesario y quizá este Predator sea el que se necesita en estos tiempos, pero echo de menos a ese depredador solitario dispuesto a todo para demostrar que es el más fuerte.

Por eso, muchos críticos ya la han definido como una Buddy Movie, una película de colegas.

Y la mejor prueba de todo lo que he señalado es que esta es la primera película de la saga que no ha recibido la calificación "para mayores de 18 años".

Fotograma de 'Predator: Badlands' 20th Century Studios

"El cazador se convierte en presa" Predator: Badlands, está ambientada en el futuro. Un joven predator llamado Dek se enfrenta a su padre, que lo considera débil, y tiene que huir del planeta de los depredadores. En su huida aterrizará en un planeta remoto en el que todo, desde la vegetación hasta el más pequeño de los animales, es letal. Allí intentará enfrentarse al depredador definitivo, un monstruo invencible, para redimirse a ojos de su padre. Resumiendo, tendrá que recorrer el camino del guerrero para demostrar su valentía y fuerza. Para ello tendrá la ayuda de Thia (un sintético dañado a la que le faltan las piernas) y un pequeño monstruito que es más de lo que parece. Aunque ese terrible monstruo no será su principal enemigo, sino un grupo de letales androides (sintéticos) de la corporación Weyland-Yutani, comandado por otro del mismo modelo que Thia, que también interpreta Elle Fanning. “Esta es la primera entrega de la saga cinematográfica que estará protagonizada por el Predator - nos explicaba Dan Trachtenberg en la reciente San Diego Comic Con Málaga-. Por eso nos hemos tomado muy en serio su cultura e incluso le hemos creado un lenguaje propio gracias a un especialista en idiomas. Nos hemos basado en sus gruñidos de las cintas anteriores y hemos desarrollado un idioma hablado y escrito. Y para ello hemos tenido también muy en cuanta algunas cosas que habían desarrollado los fans”. “Creo que la película les encantará a los fans de la franquicia de Predator -añadía el director-, pero que también gustará a quienes se embarquen por primera vez en esta aventura. Nunca habíamos contado la historia desde el punto de vista del Predator y creo que eso va a sorprender mucho a los fans”. Además, la historia se desarrolla en un nuevo y sorprendente escenario: “Están en un planeta hostil donde todo los ataca. Es un bosque asesino en el que hasta la más pequeña brizna de hierba es mortal. Y, como en King Kong, también tenemos criaturas feroces que son diez veces más grandes que el Predator”, añadía el director. Como vemos, la premisa de la película es interesante: El depredador está en desventaja y tiene que intentar sobrevivir en un planeta en el que todo es mortal. Desgraciadamente, esa premisa pronto se desdibuja a favor del cine de aventuras. Fotograma de 'Predator: Badlands' 20th Century Studios

Cuando 'Predator' se junta con 'Alien' y 'Star Wars' Además de esa deriva al cine de aventuras, la película casi se parece más a una de Alien que a las anteriores de Depredador. Empezando por los enemigos, esos androides que no tienen sangre sino un líquido blanquecino que homenajea a los de la saga Alien. Por no mencionar un enfrentamiento con el monstruo que homenajea a la lucha entre Ripley y la reina alien en Aliens. Y tampoco faltan los homenajes a Star Wars empezando porque los depredadores usan su propio sable láser, emulando a las espadas láser de los Jedis. Sin olvidar esa referencia que confiesa el propio director: King Kong (Merian C. Cooper y Ernest B. Schoedsack, 1933), que también está en el ADN de esta película. Fotograma de 'Predator: Badlands' 20th Century Studios

"Quedé impresionada por el corazón que tenía la película" Fanning también presentó la película en la San Diego Comic Con Málaga, donde confesó que vió Predator (1987), la película original de la saga, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, pero que Prey, que el propio Trachtenberg dirigió en 2022, fue la que la enganchó a este universo: "Quedé impresionada por su capacidad de engranar el mundo de esta criatura peligrosa, pero también con el corazón que tenía la película, sobre todo en lo que concierne al personaje femenino. Por eso estaba deseando poder leer el guion de esta película y, cuando lo recibí, me encantó". Fanning interpreta a dos 'sintéticos' de la corporación Weyland-Yutani: “Eso me ha dado la oportunidad de interpretar dos papeles a la vez, algo que no había hecho nunca”, ha destacado. Lo cierto es que los personajes femeninos de Dan Trachtenberg, son fuertes y poderosos y estos androides no son una excepción. Ambos actores, Dimitrius Schuster-Koloamatangi y Elle Fanning, están estupendos en sus papeles. Elle Fanning en 'Predator: Badlands' 20th Century Studios