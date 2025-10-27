Muere Björn Andrésen, el actor que fue Tadzio en 'Muerte en Venecia', a los 70 años

Björn Andrésen, el actor sueco conocido por su papel de Tadzio en Muerte en Venecia" (1971) ha fallecido a los 70 años, según ha confirmado Kristina Lindström, una de los codirectores de un documental sobre la vida del actor. "Nos enteramos por su hija", declaró a AFP la directora, que ha detallado que la muerte se produjo el pasado sábado, 25 de octubre.

La vida de Andrésen cambió para siempre a los 15 años, cuando el director italiano Luchino Visconti se puso en contacto con él para encontrar al joven ideal para interpretar a Tadzio en Muerte en Venecia, interpretando a un apuesto adolescente con el que Gustav von Aschenbach, interpretado por Dirk Bogarde, estaba obsesionado.

Su papel, que le valió el epíteto de "el chico más guapo del mundo", lo catapultó a la fama. Esta imagen se le quedó grabada, y más tarde relataría cómo esta experiencia lo sumió en la depresión y la adicción. Andrésen relató que se dio un atracón de alcohol el mismo día del estreno para "calmar su soledad", en un club al que acudió con el mismo Visconti.

Al año siguiente, durante un viaje a Japón, lo animaron a consumir drogas para atreverse a cantar frente a un público, según medios suecos. Nacido el 26 de enero de 1955 en Estocolmo, creció sin padre y su madre se suicidó cuando él tenía diez años. Fue criado por sus abuelos. En 2019, apareció en Midsommar, de Ari Aster, donde interpretó el papel del anciano Dan.