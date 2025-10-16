El tiempo hoy 16 de octubre en España: cuatro comunidades en aviso amarillo por lluvias

Este jueves la inestabilidad se asienta de nuevo en la zona del Mediterráneo y en parte del interior del país. Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana están en aviso amarillo por tormentas durante la segunda mitad del día. Además, en Galicia está activo el aviso amarillo por formación de bancos de niebla durante las primeras horas del día.

Durante esta jornada está previsto que continúe la influencia de una masa fría en altura sobre el este de la Península y Baleares que va a extenderse hacia el sur, lo que va a incrementar la inestabilidad. Así, se esperan cielos nubosos desde primeras horas y no se descartan chubascos en el litoral de Cataluña y en el entorno del golfo de Valencia. Se espera también que aumente la nubosidad media y alta por el sudoeste, dejando cielos cubiertos en la mitad sur.

Mapa con el pronóstico del tiempo para este jueves 16 de octubre en España

Por la tarde van a desarrollarse nubes de evolución en el interior peninsular, con chubascos acompañados de tormenta en interiores de la mitad sur y, sobre todo, del tercio oriental peninsular. Es posible que los chubascos sean localmente fuertes en zonas del centro este. En el resto de la mitad norte, se observa un cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas en el tercio norte por la mañana.

Además, en Canarias se prevén cielos nubosos con predominio de nubes medias y altas y, en las islas más occidentales, es probable que aumente la nubosidad con precipitaciones que van a ser más frecuentes en áreas orientadas al oeste y al sur.

Temperaturas estables Las temperaturas se mantienen sin cambios importantes. Descienden las máximas en el tercio sur y en Galicia y en el Cantábrico, se esperan descensos leves de las mínimas. Mapa con las temperaturas mínimas para este jueves 16 de octubre en España. Este jueves continúan temperaturas máximas que se mantienen entre los 22 y los 25 grados. Asimismo, el ambiente en general es cálido para estas entradas del mes de otoño.