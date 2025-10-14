Xabier Olarra Lizaso y Marian Ochoa de Eribe, Premios Nacionales de Traducción 2025

Xabier Olarra Lizaso ha sido galardonado con el Premio Nacional a la Obra de un Traductor, correspondiente al año 2025 y María Angeles Ochoa de Eribe Urdinguio con el Premio Nacional a la Mejor Traducción, correspondiente al año 2025, por la traducción de Theodoros de Mircea Cărtărescu (Editorial Impedimenta), a propuesta del jurado reunido hoy.

Cada uno de los premios está dotado con 30.000 euros.

El jurado reconoce a Xabier Olarra Lizaso por “su enorme aportación al enriquecimiento y normalización del euskera tanto en lo referente a su corpus lingüístico como en el estatus y presencia en los diferentes ámbitos de la vida social”.

Asimismo, el jurado ha señalado que Olarra “es uno de los traductores más sobresaliente, relevante, prolífico e interdisciplinar de la historia de la lengua vasca. Pionero y principal introductor de la novela negra en euskera, Olarra se ha movido con una gran fluidez por un amplio espectro de géneros, épocas, registros y lenguas. Una extensa y brillante trayectoria de más de cuatro décadas en la que destacan tanto en la calidad como en la complejidad de las obras traducidas”.

Por su parte, el jurado ha propuesto la traducción de Marian Ochoa de Eribe de la obra Theodoros de Mircea Cărtărescu por “la minuciosidad, riqueza lingüística y perfecto dominio de fuentes y documentación con los que la traductora ha conseguido trasladar al español la excelencia de una novela total”.

Además, el jurado ha señalado que en ‘Theodoros’, “autor y traductora construyen un mundo y un lenguaje propios, con párrafos a punto de desbordarse, pero siempre afianzados en un uso siempre mesurado de la musicalidad y de la prosa poética. La obra, primera traducción del rumano en conseguir este galardón, presenta una rica galería de personajes con una voz particular e intransferible. La evolución de su protagonista, Tudor-TheodorosTewodros, va tiñendo lingüísticamente una novela proteica y libérrima que, gracias al excelso trabajo de Marian Ochoa de Eribe, devuelve el género a su máximo esplendor”.