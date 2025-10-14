Abren juicio oral contra el hermano de Ximo Puig y su socio por falsedad en documento mercantil

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha decretado la apertura de juicio oral contra Francis Puig y otro empresario por presuntas irregularidades en el cobro de subvenciones de la Generalitat valenciana y de la catalana para el fomento del valenciano en medios de comunicación entre los años 2015 y 2018.

En un auto hecho público este martes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), el juez de instrucción considera que ambos pudieron incurrir en un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa agravada. Además, el juez impone para Francis Puig, hermano del expresident socialista de la Generalitat valenciana Ximo Puig, una fianza de más de 147.000 euros y para Juan Enrique A.B., de más de 99.000 euros.

No obstante, el juez excluye expresamente el fraude de subvenciones de los delitos por los que ha de celebrarse el juicio oral, al establecer que debía ser superior a los 120.000 euros.

El auto de apertura de juicio oral no puede ser recurrido, salvo en lo relativo a la situación personal de los acusados, a diferencia del auto previo de incoación de procedimiento abreviado, respecto del que hay recursos interpuestos pendientes de resolución.