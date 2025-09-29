El Ministerio del Interior rescinde el contrato con una empresa israelí que iba a suministrar balas a la Guardia Civil

El Ministerio del Interior ha iniciado los trámites para rescindir los contratos para adquirir balas israelíes para la Guardia Civil "por imposible cumplimiento". La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ha confirmado la firma del acuerdo para poner fin a la compra de balas de 9x19 mm de la empresa israelí IMI Systems LTD –representada en España por la empresa Guardian Homeland Security S.A.– por valor de 6,6 millones de euros.

En dicho acuerdo, al que ha tenido acceso RTVE, se motiva la rescisión del contrato aludiendo a la reciente publicación del decreto con medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina. El paquete de medidas, que fue aprobado la semana pasada en Consejo de Ministros, incluía la prohibición de las importaciones originarias de Israel.

Dado que la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Internacional de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU) ha denegado la transacción en base a este decreto, la Secretaría de Estado entiende que hay "una imposibilidad legal sobrevenida" para la rescisión, derivada de la prohibición de importar material de defensa desde Israel.

Esa imposibilidad, recalca el texto del acuerdo, "es objetiva y ajena a las partes, impide la ejecución del contrato en sus términos originales, no puede ser subsanada mediante modificación legalmente admisible y no genera responsabilidad patrimonial para el contratista, salvo que se determine lo contrario en el expediente".

El procedimiento de resolución del contrato incluye además varias cláusulas finales en las que el Ministerio propone "la liquidación del contrato en la cuantía de cero euros", según explica, "al no existir bienes que se puedan recibir en virtud de lo indicado en la presente resolución". En el punto cuarto añade la devolución de las "garantías definitivas" constituidas por el adjudicatario por importe de 184.500 euros para el lote 1 y de 90.000 euros para el segundo lote (275.500 euros en total), "equivalentes al 5% del presupuesto base de licitación de cada lote, excluidos impuestos".