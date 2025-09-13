El lenguaje de los políticos a debate: los beneficios de hablar claro en las instituciones parlamentarias

Poca concreción. Tecnicismos. Estructuras complejas. Son algunas de las cuestiones que se han puesto sobre la mesa en el Congreso de los Diputados sobre el lenguaje de los políticos de nuestro país. La cámara baja ha acogido una jornada, organizada por la asociación internacional Plain Language Association International (PLAIN), para divulgar los beneficios del lenguaje claro.

“Vemos en los telediarios información política o institucional que no entendemos”, apunta Rubén Vinagre, coordinador del canal Radar, al programa Parlamento de Televisión Española. E insisten: “Los ciudadanos creo que necesitamos mucha más claridad por parte de los políticos, es un ejercicio de empatía”, resalta Antonio Martín, embajador de PLAIN en España.

Los ponentes han subrayado que leyes, decretos, enmiendas o intervenciones parlamentarias suelen estar escritas en un lenguaje que dificulta la comprensión de los ciudadanos. Hay numerosos ejemplos en nuestra historia política, como los trabalenguas de Mariano Rajoy. Este sorprendió a Pablo Iglesias durante su réplica en el Congreso: "Cuanto peor, mejor para todos y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí el suyo beneficio político". El que fuera vicepresidente segundo del Gobierno se fue del Congreso dejando esta frase también poco comprensible en el aire: "El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto". O esta intervención de José Luis Rodríguez Zapatero causó mucho revuelo: “La nación española es un concepto discutido y discutible”. Vinagre reconoce que utilizan este lenguaje “con un nivel muy alto porque de alguna creen que marca autoridad y poder sobre el resto, como especialista”. Una situación que quieren desterrar.

La transparencia fomenta la confianza ciudadana Esta falta de comprensión ha generado, según los ponentes, un distanciamiento entre los políticos y los ciudadanos y la primera receta, manifiestan, es ser más transparente. Eso fomenta la confianza ciudadana. "No solamente que nos digan cosas que queremos escuchar, sino que el mensaje de fondo que queremos transmitir se diga con claridad para saber qué podemos hacer con él", dice Martín. Y añaden: "Tiene que trasladar el qué y el para quién de manera muy sencilla y directa, sin términos complejos, por ejemplo, en frases que no vayan más allá de las 70 palabras, es decir, frases cortas. Con eso, conseguimos primero captar la atención y que se entienda y se comprenda", puntualiza Vinagre.