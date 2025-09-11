La defensa del expresidente filipino Duterte pide a la CPI su libertad provisional debido a su estado de salud

La defensa del expresidente filipino Rodrigo Duterte ha pedido ante la Corte Penal Internacional (CPI) que su cliente sea puesto en libertad provisional en su país de origen debido a su estado de salud "en deterioro". Según sus abogados, al exmandatario, de 80 años, le "han pasado factura" las condiciones de su detención.

"La defensa ha estado luchando contra el progresivo deterioro del estado de salud del expresidente, que ha afectado a su capacidad para asimilar las pruebas y dar instrucciones adecuadas a sus abogados", ha afirmado el principal letrado de Duterte, Nicholas Kaufman, en un comunicado recogido por el medio filipino ABS-CBN.

La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI determinó el lunes que la audiencia de confirmación de cargos, prevista el 23 de septiembre, debía retrasarse de manera limitada después de que los abogados del exmandatario solicitaran un aplazamiento al alegar que no está en condiciones de ser juzgado. Los familiares de las víctimas de la guerra contra las drogas han mostrado su consternación por el aplazamiento, calificándola de "estratagema desesperada".