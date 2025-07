Sorrentino, Kathryn Bigelow y Guillermo del Toro compiten en una Mostra con escasa representación española

La ciudad de los canales se vestirá de gala para recibir a lo más granado del cine internacional en la 82ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia. Entre los cineastas que optan al León de Oro, encontramos a Paolo Sorrentino, Guillermo del Toro, Noah Baumbach o Benny Safdie. Tras el histórico triunfo de Pedro Almodóvar con La habitación de al lado en la pasada edición, el cine español se queda fuera de la sección oficial.

El director de la Mostra, Alberto Barbera, ha hecho públicas las películas que concurrirán en el festival internacional de cine más antiguo del mundo que arrancará el próximo 27 de agosto para concluir el 6 de septiembre. "Esperaos algo espectacular", ha declarado.

Otras películas que optan al galardón son: The Smashing Machine de Benny Safdie , protagonizada por Dwayne Johnson en el papel del exluchador de MMA Mark Kerr; Begonia del director de Pobres ciaturas, Yorgos Lanthimos ; Jay Kelly , la comedia dramática del reputado Noah Baumbach que cuenta con actores como George Clooney y Adam Sandler ; o A House of Dynamite de Kathryn Bigelow , en la que la Casa Blanca debe gestionar un misil con destino EEUU.

Por su parte, Guillermo del Toro va a por otro León de Oro con su producción Frankenstein , en cuyo reparto destacan figuras como el oscarizado Christoph Waltz, Jacob Elordi, Oscar Isaac o Mia Goth . "Esperamos algo espectacular" ha expresado Barbera, consciente de que Netflix no ha reparado en gastos ante "la fantasía de Guillermo". Para del Toro, el libro de Mary Shelley ha sido uno de los más importantes en su vida. Por eso, el mexicano lleva más de diez años deseando llevar al icónico científico a la gran pantalla.

El encargado de abrir la carrera por el León de Oro será el director italiano Paolo Sorrentino con su película La grazia . Alberto Barbera no ha querido "desnudar la película" de la que poco se conoce, pero cuenta con el protagonismo del actor Toni Servillo , muy aclamado por su interpretación en La gran belleza, también de Sorrentino. El filme será expuesto en la Sala Grande del Palazzo del Cinema el próximo 27 agosto.

Julia Roberts debuta en Venecia

Fuera de concurso, en la Mostra encontramos la nueva obra del director Luca Guadagnino. Tras el éxito de Queer, el italiano presenta After the hunt, en la que aborda casos de abusos sexuales en las universidades estadounidenses. Este filme hará que Julia Roberts pise por primera vez la alfombra roja del Festival de Venecia acompañada por Andrew Garfield y Chloë Sevigny.

Julian Schnabel sube la apuesta con In the hand of Dante, en la que un estelar reparto encabezado por Oscar Isaac, Gerald Butler, Scorsese y Al Pacino busca el manuscrito perdido de La divina comedia. También se proyectará Nuestra tierra de Lucrecia Martel, que aborda el asesinato de Javier Chocobar, un activista indígena argentino.

Además, la opera prima más destacada, en cualquiera de las secciones del festival, será galardonada con el León del Futuro "Luigi De Laurentiis", con una dotación económica de 100.000 dólares.

Adrián Masa de Vega es alumno de Doble Grado en Periodismo y Humanidades en la Universidad Carlos III de Madrid. Cristina Pérez ha supervisado la elaboración completa de este texto.