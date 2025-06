El eco de la operación Nécora aún resuena 35 años después en la lucha contra el narcotráfico: "Fue un punto de inflexión"

Era 1989 y para Ambrosio Fontes, funcionario del Servicio de Vigilancia Aduanera, se trataba de otro abordaje más. Otro barco cargado con droga rumbo a la costa gallega. Nada fuera de lo habitual, hasta que entre la tripulación se encontró con un rostro conocido: un compañero de colegio. Al verlo, solo acertó a preguntarle qué hacía allí. La respuesta fue escueta, resignada: "Bueno, ya ves, la vida", recuerda Fontes en una conversación con RTVE.es.

Detrás de aquellas palabras se escondía una realidad que llevaba años fermentando en silencio en la Ría de Arousa. Barcos que llegaban cargados con droga, madres que luchaban por la vida de sus hijos, mariscadores que sabían qué pasaba por sus aguas y chavales que no sabían que jugaban con fuego y soñaban con dinero fácil.

Todo cambió la madrugada del 12 de junio de 1990. En un instante, más de 300 agentes, enviados desde Madrid convencidos de que su destino era el sur de España, tomaron las Rías Baixas. La impunidad de los grandes clanes gallegos tembló esa noche. La Operación Nécora acababa de comenzar. Y, 35 años después, el eco de lo que trajo aún resuena.

Una operación que quedará para la historia

"La Operación Nécora fue un ejercicio de audacia, porque con muy pocos elementos tomamos conciencia de que había que abordar el narcotráfico en Galicia, que se estaba haciendo muy grave", recuerda Baltasar Garzón, entonces juez instructor del caso. "No se quería reconocer el fenómeno ya incipiente del crimen organizado en España, incluso se negaba su existencia", reconoce 35 años más tarde desde su despacho de abogados en Madrid.

A principios de los años 80, Galicia era una región acostumbrada al contrabando de tabaco. "Cuando los traficantes vieron que la lucha contra ellos iba en serio, que ya estaba tipificado en el Código Penal, hubo algunos —o bastantes— que lo dejaron y se dedicaron a otras cosas, pero otros empezaron ya a coquetear con el narcotráfico, y así empezó todo", recuerda en una entrevista con RTVE.es el exjefe de la Udyco en Galicia y comisario jefe en Vilagarcía de Arousa, Enrique León.

En 1990, allí ya no se hablaba solo del 'tabaco de batea'. La cocaína se había convertido en el nuevo negocio: más rentable, más silencioso y mucho más peligroso. Clanes familiares como los Charlines, los Oubiña o los Miñanco movían millones con redes que combinaban lanchas rápidas, empresas pantalla y una estructura de poder en apariencia intocable. "Y fue la Nécora la que puso lo que ocurría en Galicia en el mapa", reconoce el funcionario Ambrosio Fontes.

02.18 min Baltasar Garzón, sobre la operación Nécora: "Interior no quería que se hiciera"

Garzón, recién llegado a la Audiencia Nacional, decidió actuar. Y lo hizo a partir de un arrepentido. Fue Ricardo Portabales, antiguo colaborador de los clanes, quien decidió romper el pacto de silencio y colaborar con la justicia. Su testimonio permitió construir el primer gran proceso contra las organizaciones criminales gallegas.

Javier Zaragoza, fiscal del caso, recuerda hoy desde la Fiscalía General del Estado el valor de esas declaraciones a partir de las cuales comenzó la investigación: "Durante varios meses estuvimos contrastando e intentando objetivar y corroborar con otras pruebas". Por primera vez en España, alguien desde dentro del narcotráfico rompía el silencio. No era solo una intervención, era un cambio de paradigma. "Impulsamos la investigación basándonos en dos personas, principalmente, arrepentidos, como los italianos", rememora Garzón, mencionando a Manuel Padín, quien durante el desarrollo de la operación también decidió colaborar con la justicia.

"No teníamos prácticamente nada, incluso el Ministerio del Interior no quería que se hiciera. Hasta entonces, se intervenía un alijo, se detenía a los portadores y se pasaba página. Pero nosotros fuimos más allá: investigamos estructuras y organizaciones criminales. Eso fue lo novedoso", reconoce el otrora juez de la Audiencia Nacional.

El caso se construyó con escuchas, informes policiales y declaraciones protegidas. No se trataba de buscar alijos. Era otra cosa. "En la Operación Nécora no íbamos buscando droga. Sabíamos que no íbamos a encontrar probablemente ni un gramo. Íbamos a por las organizaciones y sus líderes", dice Garzón. Y para el fiscal Zaragoza, el impacto fue mucho más que judicial: "No fue algo simbólico, fue un punto de inflexión en el combate contra la droga y contra el narcotráfico".