Ladrones de cuerpos... ¿Y si los que nos rodean no son quienes dicen ser?

Uno de los miedos más antiguos del ser humano es a que nos arrebaten la identidad, a que nos sustituyan, a nosotros o a nuestros seres queridos por entes malvados. Un miedo que el cine y la televisión han reflejado en numerosas ocasiones, sobre todo a partir de los años 50 en Estados Unidos, y a un clásico imperecedero del cine La invasión de los ladrones de cuerpos (Jack Arnold, 1956). Una película que se convirtió en la mejor metáfora del miedo al comunismo que dio lugar a la llamada "Caza de brujas" en el país. Pero si algo bueno ha salido de ese miedo es un subgénero del cine que siempre promete suspense y que nos ha dejado un puñado de películas míticas. Las tenéis todas en ¡Ya están aquí! ¡Tú eres el siguiente! Las invasiones de ladrones de cuerpos en el cine y la televisión (Diábolo ediciones), del periodista Julio Vallejo Herán.

"El subgénero de los ladrones de cuerpos proliferó en Estados Unidos especialmente después de la Segunda Guerra Mundial -nos comenta Julio-. El miedo al comunismo y la fascinación por los ovnis fueron dos elementos que influyeron en ello. No obstante, en 1938 se publicó Who Goes There? (¿Quién está ahí? o ¿Quién anda ahí? en castellano), de Don A. Stuart, que ya abordaba el asunto y que sería la base de cintas como El enigma del otro mundo y La Cosa".

"De hecho -añade Julio-, antes de la aparición del libro La invasión de los ladrones de cuerpos (1954), de Jack Finney, vieron la luz otras novelas que abordaban el asunto como a Amos de títeres, de Robert A. Henlein; Persecución cósmica, novela de Hal Clement, o el relato El padre cosa, de Philip K. Dick. Muchas de ellas tendrían versiones cinematográficas o televisivas posteriormente. No obstante, también hubo precedentes cinematográficos como Los invasores de Marte, Vinieron del espacio y El ser del planeta X, entre otros.

Pero, sin duda, el título que marcó un antes y un después fue esa novela de Finney, que narraba la historia de una pequeña localidad en la que un grupo de personas empieza a asegurar que sus amigos y familiares se empiezan a comportar de forma extraña, sin mostrar sentimientos. Detrás estaba una invasión extraterrestre en forma de vainas que tomaban el aspecto de los humanos. "La recepción de la obra fue buena. La versión cinematográfica se realizó muy pronto y gracias al éxito, Jack Finney, que trabajaba en publicidad, pudo dedicarse desde entonces a su labor como escritor".

"La película se puede ver como un ejemplo del miedo al comunismo" Aunque si la historia ha pasado a la posteridad como una de las mejores de la ciencia ficción es gracias a la versión cinematográfica de Don Siegel (Harry el sucio, La fuga de Alcatraz) "Siegel -nos comenta Julio-, realizó una primera versión de la novela que en muchos aspectos superaba al original literario. A la vez, su adaptación se puede ver como un ejemplo del miedo al comunismo o, también, como una crítica a un sistema capitalista que también podía provocar cierta uniformidad. Finney desechó en cualquier momento las lecturas políticas, aunque en su texto muestre cierta preocupación por la degradación del sistema de vida americano posterior a la Segunda Guerra Mundial". Pero el éxito de esa película hizo que los años cincuenta fuera la edad dorada del subgénero (sobre todo en el cine norteamericano), como nos explica Julio: "Sí, además de los títulos que he señalado previamente, nos encontramos numerosos ejemplos como Quatermass 2, El cerebro del planeta Arous, Conquistaron el mundo, Sanguijuelas humanas, Guerra de satélites, Plan 9 del espacio exterior, Los invasores invisibles o Me casé con un monstruo del espacio, entre otras". Además, la película de Siegel ha dado lugar a otras tres conocidas versiones: "Cada una refleja los miedos y paranoias de cada momento -asegura Julio-. La invasión de los ladrones de cuerpos, como he comentado previamente, puede ser vista como una crítica a la uniformidad del comunismo y el miedo a perder la individualidad. Por otra parte, La invasión de los ultracuerpos (Philip Kaufman 1978), muestra el adiós a la utopía jipi y el auge del nuevo conservadurismo, mientras que Secuestradores de cuerpos (Abel Ferrara, 1993) refleja el auge militarista de Bush Sr. y la preocupación por el medio ambiente. Por último, Invasión (Oliver Hirschbiegel y James McTeigue, 2007), deja patente la obsesión por las enfermedades causadas por virus en el siglo XXI".

La cosa, la obra maestra de John Carpenter Otra de las incontestables obras maestras del subgénero es La Cosa (John Carpenter, 1982), en la que un grupo de investigadores de una estación de la Antártida se quedan atrapados junto a un extraterrestre que puede suplantarles sin que sepan quién es humano y quién el monstruo. "Es una de las grandes obras del subgénero. Carpenter logra crea un suspense malsano entre los miembros de la misión científica protagonista y la creación de las criaturas es absolutamente fascinante. Evidentemente, el momento del cable caliente y la sangre se ha convertido en uno de los instantes mas aterradores de la historia del cine de terror", asegura Julio. Incluso el cine español ha tratado el tema, como nos explica es escritor: "Sin duda, la gran aportación al subgénero es Pánico en el Transiberiano (1972). El gran Eugenio Martin realizó una versión apócrifa de ¿Quién anda ahí? dentro de un tren. Hay genuino suspense y terror en ella. Además, cuenta con una legión de seguidores fuera de España. Menos interesante es El año de la plaga (Carlos Martín Ferrera, 2018), que se imita a añadir elementos cómicos y un contexto actual a los logros de la novela de Finney". En cuanto a los ladrones de cuerpos más originales de la historia del cine, por su aspecto o su carisma, Julio lo tiene claro: "Si hablamos de las adaptaciones de la novela de Jack Finney, destaca La invasión de los ultracuerpos. Las transformaciones son absolutamente aterradoras y la cinta logra trasladar perfectamente los elementos de la novela original a un espacio más urbano. Fuera de esas versiones, La cosa es, sin ninguna duda, la más destacable". Destacar la excelente documentación que maneja Julio y los centenares de imágenes que encontraréis en el libro. "En cuanto a la documentación -nos confiesa Julio-, es un proyecto que llevaba en mi cabeza muchos años. Ha sido un placer revisar las películas y descubrir otras de las que no tenía constancia cuando comencé a escribir el libro. Lo más difícil ha sido encontrar algunas imágenes a suficiente calidad para ilustrar el volumen".

Las mejores películas de ladrones de cuerpos... Preguntamos a Julio cuáles son, para él, las mejores películas del subgénero: "Como ya he comentado, La invasión de los ultracuerpos y La invasión de los ladrones de cuerpos porque estuvieron por encima de su texto literario y se han convertido en una referencia. Obviamente, La cosa, otra película que crea el necesario suspense y malestar respecto al asunto de los ladrones de cuerpo". "Soy especialmente fan de Hidden (Jack Sholder, 1987), que mezcla estupendamente ciencia-ficción y las películas de policías. Por otra parte, me parece especialmente desasosegante Goke, body snatcher from hell, (Hajime Satô, 1968), sobre una raza vampírica que invade la Tierra y que tiene un final tan desolador como la primera versión de El planeta de los simios".