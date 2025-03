Especial informativo: 5 años de pandemia del COVID-19 en Castilla-La Mancha

El 14 de marzo de 2020, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez decretaba el Estado de Alarma por la pandemia del Covid-19. A partir de ese momento comenzó un confinamiento que duró tres meses.

En Castilla- La Mancha el primer caso positivo por covid se detectó el 1 de marzo de 2020. Se trataba de un varón de 62 años que ingresó en el Hospital Universitario de Guadalajara. Desde entonces, más de 10.000 personas, contando casos confirmados y sospechoso de covid, fallecieron en la región.

David García, gerente de Servicios Funerarios Virgen de las Viñas, recuerda aquellos días: "Desde el 15 de marzo hasta el 15 de abril, manejé en un mes los servicios que normalmente se hacen en un año" . El miedo y la impotencia se apoderaron de la ciudad. Familiares que no pudieron despedirse de sus seres queridos aún arrastran el trauma de aquel tiempo. "Me pedían de rodillas ver a su padre o a su madre, pero era imposible", relata García.

El dolor y la impotencia marcaron a los profesionales que trabajaban en la residencia. Carmen María Martínez, trabajadora del centro, recuerda: "Fue una tristeza inmensa no poder hacer nada. Ver partir a tantas personas sin poder ayudar más fue devastador". Hoy, la Residencia Elder ha recuperado la normalidad. El miedo ha incentivado aún más la vocación del cuidado . "Trabajamos con ganas e ilusión. Garantizar la calidad de vida de nuestros mayores ha sido nuestra misión durante 23 años, y lo seguirá siendo. No hay sufrimiento que opaque ese regalo diario", concluye su director.

La gestión del centro fue duramente cuestionada. Familiares de siete residentes fallecidos denunciaron a la Fundación Elder y a su director, pero la causa fue archivada al considerarse que no hubo negligencia, sino un desconocimiento generalizado del virus en ese momento. "Hicimos todo lo que pudimos, incluso más de lo humanamente posible. No hubo ninguna negligencia, y así lo reflejan los autos judiciales. El foco sobre nosotros fue desmedido, excesivo e injusto", afirma Sampedro.

El dolor no solo estaba dentro de los hospitales, sino también en las puertas de urgencias, donde los familiares recibían la peor de las noticias. "Teníamos que decirles que quizás no volverían a ver a su ser querido", confiesa Carmen María Sánchez, celadora del Hospital de Albacete.

El 14 de marzo de 2020 marcó un punto de inflexión en la sanidad. El caos se adueñó de los hospitales. "No sabíamos cómo actuar", recuerda Raúl Calvo, secretario oficial del Colegio de Médicos de Toledo. El número de contagios crecía a un ritmo veloz y los recursos no eran suficientes . "Faltaban camas, material… hubo personas que no pudieron ingresar en la UVI a tiempo", señala Miguel Rodríguez, médico internista en Toledo.

Araceli, sin ser consciente, salvó también muchas vidas. Se convirtió en ejemplo de valentía y de confianza en la ciencia. Millones de españoles siguieron su ejemplo , apostando por la vacuna como arma clave contra el virus. "Animé a todos a que fueran valientes, a que no tuvieran miedo. Me siento feliz y orgullosa", comenta.

El 27 de diciembre de 2020, Araceli Hidalgo se convirtió en la primera española en recibir la vacuna contra el COVID-19. A sus 96 años, en la residencia de mayores 'Los Olmos' de Guadalajara, fue la protagonista de un momento histórico que simbolizó el comienzo de la esperanza tras meses de incertidumbre. Cinco años después, con 101 años, recuerda aquel día con emoción: "Me eligieron a mí y tuve que decidir. No tenía miedo, estaba bien y tranquila. Me sentó bien, no me puse mala".

Por ahora, no existe un tratamiento definitivo. Los médicos solo pueden aliviar los síntomas con antinflamatorios, vitaminas o antivirales, pero sin una solución clara. Las asociaciones de afectados reclaman un registro nacional para que la enfermedad sea reconocida y estudiada en profundidad . "Estamos aquí, somos miles de personas sin tratamiento", denuncia María José Simón. "No sabemos si algún día llegará la recuperación. Hay días que la impotencia y la frustración pesan demasiado", concluye Estefanía Callejas. Mientras tanto, la Red Española de Investigación en COVID Persistente sigue trabajando para encontrar respuestas a una enfermedad que aún plantea más dudas que certezas.

Cinco años después de la pandemia, estos pacientes no han podido pasar página. En lugar de recuperarse, conviven con hasta 200 síntomas diferentes , desde problemas neurológicos hasta fatiga extrema. Estefanía Callejas, presidenta de la Asociación de Personas Afectadas por COVID Persistente, cuenta su experiencia: "A los tres o cuatro meses empecé a encontrarme peor que al principio. Fui acumulando síntomas neurológicos, un cansancio extremo, temblores…". María José Simón, otra afectada, sufre diferentes secuelas: "Tengo problemas en la piel, dolores musculares… Hay días en los que me quedo afónica y sin voz."

La pandemia y la salud mental: un cambio en nuestra forma de vivir

El impacto de la pandemia no solo afectó a la salud física, sino que dejó una profunda huella en la salud mental. Durante los últimos cinco años, las consultas psicológicas se han duplicado y la sociedad ha tomado mayor conciencia de su importancia. "El aumento ha sido gradual. No fue inmediato tras la pandemia, pero la gente ha comprendido que cuidar la salud mental es fundamental", explica María Álvaro Sardina, psicóloga en Neurodiversa.

Durante el confinamiento, Miguel Ángel Párraga se volcó en ayudar a los demás, dejando de lado su propio bienestar. Hoy, con más perspectiva, ha decidido priorizarse: "Siempre ponía mis proyectos personales en segundo plano. Un día me di cuenta de que algo no iba bien y decidí pedir ayuda", confiesa. "Me he vuelto una persona más reservada, pero también disfruto más del momento", añade. Esa necesidad no solo ha afectado a adultos, sino también a las nuevas generaciones.

01.33 min Cómo nos ha cambiado la pandemia

Los niños nacidos durante la pandemia muestran más reticencia a los besos y abrazos, mientras que en adolescentes y jóvenes se ha detectado un mayor individualismo, dependencia de la tecnología y necesidad de inmediatez en todos los aspectos de su vida. Los cambios también se han notado en la manera de relacionarse. Las terrazas son la opción por excelencia y los horarios en la hostelería han cambiado significativamente. "Ahora la gente reserva mesa a las ocho y a las once o once y media ya no queda nadie", comenta José Luis Blanco, encargado del restaurante, El Caserío.

Tras meses de encierro, muchas personas han redescubierto el valor de los espacios abiertos. "El confinamiento nos hizo darnos cuenta de lo importante que es salir al parque, a la montaña", señala Carlos Ortega, vicepresidente de la Federación de Montaña de Castilla-La Mancha. "Hay una mayor concienciación sobre la necesidad de estar en contacto con la naturaleza. Es imprescindible", añade Paco Durán, técnico de senderos.

Para Elisa Molina y su familia de cinco hijos, la pandemia supuso un gran cambio. Dejaron la ciudad a tiempo para instalarse en Belmonte (Cuenca) y a día de hoy no se arrepienten. "Para mí fue fácil. Apostamos por la familia, la cercanía, la humanidad", asegura Elisa. Romper con los prejuicios sobre la vida rural fue una revelación para ella: "Me he criado en Madrid pensando que no se podía vivir en un pueblo, que no había oportunidades. Pero aquí hay mucha vida social y, sobre todo, calidad de vida", concluye.