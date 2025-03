De las muñecas de Famosa a las pastillas Juanola: cuando las marcas y productos nos acompañan desde siempre

Los años pasan, pero hay cosas que parece que siempre han estado ahí… como el detergente, la crema de manos o los yogures. Lo cierto es que muchas de las antiguas marcas han desaparecido, pero, en cambio, hay otras que se han hecho fuertes con el tiempo e incluso han logrado penetrar en el imaginario colectivo con algún anuncio mítico como el del turrón que siempre vuelve a casa por Navidad o el de las muñecas que se dirigen al portal.

En este último caso, pocos saben que las muñecas de Famosa es el acrónimo de Fábricas agrupadas de muñecas de Onil sociedad anónima, y precisamente es en este pueblo alicantino, Onil, donde se conservan las muñecas más televisivas de la historia.

"Aquí están Kiko y Carol, que aún caminan tal y como lo hacían en el anuncio", nos explica Teresa Durá, Directora del Museo de la Muñeca de Onil, un espacio que alberga más de 2.000 figuras de todos los tiempos. "Onil es el pueblo de las muñecas desde hace más de 100 años, y aquí se siguen produciendo el 90% de las muñecas con las que juegan los niños y niñas españoles… Hay más de 20 fábricas", nos explica mientras vemos una colección inmensa de Nancy, Lucas, Nenucos y Barriguitas…

Famosa ya no fabrica en Onil, pero el 80% del pueblo se sigue dedicando a la muñeca y manteniéndose a pesar de la competencia asiática: "En cuanto sacamos una novedad, la patentamos para evitar que nos copien. Además, trabajamos con calidades muy superiores para que el comprador vea la diferencia", nos explica David Bernabéu, de muñecas Berjuan, una firma que lleva instalada en Onil desde 1977.

Patentar el invento, tener una fórmula secreta y eficaz y el boca a boca

“No te piden pastillas para la tos, te piden unas Juanola“

Patentar el invento, tener una fórmula secreta y eficaz y el boca a boca, son las claves para que un producto aguante en el mercado. Lo saben bien en la botica Ferrer, una farmacia histórica de Valencia que atesora medicamentos desde hace cuatro generaciones: "Aquí está el Ceregumil, el Calcio 20, la mercromina, las plantillas Devorolor, la sal de frutas Eno, los supositorios Vilardell, etc.", nos enumera don Rufino Ferrer, responsable de acometer la ardua tarea de catalogar miles de referencias. "Cuando algo tiene éxito te lo piden por el nombre, no por el producto… Es decir, no te piden pastillas para la tos, te piden unas Juanola".

Isidoro Martínez es el director de Operaciones de Juanola en España, y nos confirma que "la fórmula sigue invariable desde 1906, cuando la creó Manuel Juanola y Reixach en su farmacia de Barcelona. Regaliz y aceites esenciales". Y hasta ahí puedo leer…

Inventar algo y lograr un éxito indiscutible es el sueño de muchos. Jordi Vila tuvo la suerte de conseguirlo con su creación, revolucionó la fregona hace ya 50 años: "Creamos el enganche entre fregona y palo, que acoge todas las tiras de la fregona y permite enroscar el palo universal…y lo hicimos para que se pudiera fabricar industrialmente. Vileda lo compró con la intención de fabricar unos miles y a los meses ya fabricábamos millones, muchos millones". Y hasta hoy, porque el mencionado artilugio no ha cambiado nada de nada.