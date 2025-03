Mike Leigh estrena 'Mi única familia': "Mucha gente está sufriendo a nuestro alrededor"

El británico Mike Leigh (Secretos y mentiras, Mr. Turner) regresa al cine, después de seis años, con otra gran película: Mi única familia, en la que brilla su protagonista, Marianne Jean-Baptiste, que interpreta a una mujer enfadada consigo misma y con el mundo. Una cinta que fue candidata a mejor película y actriz en los Bafta y que también le valió a Marianne la nominación a los Globos de Oro y unos cuantos premios de la crítica (Los Ángeles, Chicago, San Francisco, Nueva York...). Se estrena en cines este 28 de febrero.

La película nos cuenta la historia de Pansy (Marianne), una mujer que solo sabe relacionarse con los demás a través del enfado y la confrontación. Se pasa la vida discutiendo con el médico, los vecinos... incluso su marido Curtley y su hijo Moses ya no saben cómo calmar su ira. La única que la comprende y puede ayudarla es su hermana Chantelle (Michelle Austin), su única familia.

En el pasado Festival de San Sebastián pudimos hablar con ambos y Mike Leigh nos explicaba cómo nació este personaje: "Hay muchas Pansys en el mundo. Todos tenemos a alguna Pansy cerca, incluso en nuestras familias. Mucha gente está sufriendo. La vida no es fácil para todos. Así que quería reflejar este problema que solemos ignorar mirando hacia otro lado”.

Este personaje enfadado con el mundo contrasta con el que Sally Hawkins interpretó en Happy: un cuento sobre la felicidad (2008), el de una profesora en estado permanente de felicidad. "Me lo han comentado, pero nunca se me había pasado por la cabeza comparar a ambos personajes -nos confiesa el director-. Para mí es completamente irrelevante y ni siquiera estoy de acuerdo en que se puedan comparar, porque Pansy es un personaje muy negativo porque, obviamente, está sufriendo, tiene sentimientos complejos sobre todo tipo de cosas. Mientras que la profesora de Happy era una persona seria y con gran compasión, un gran sentido de la responsabilidad, pero también con ese sentido del humor y esa alegría de vivir. Pero, como digo, no hay ninguna relación entre ambos personajes".

Por cierto, que tanto Marianne como la actriz que interpreta a su hermana, Michelle Austin, ya trabajaron con el director hace 30 años en Secretos y mentiras.

Mike Leigh en un momento del rodaje de 'Mi única famillia'

"Construimos el personaje de Pansy desde su infancia" El director confiesa que la creación del personaje de Pansy ha sido cosa de ambos: "Es lo que suelo hacer en mis películas. Empezamos con una página en blanco y hablamos de varios tipos de personas que conocemos. Poco a poco creamos un personaje sacado de la vida real. Y construimos el personaje desde el principio de su vida, desde su infancia. Luego lo juntamos con el personaje de su hermana y exploramos la relación entre ambas. Y hacemos eso con todos. Es un proceso de investigación completamente orgánico, natural y creativo". "Creo que llegó a ser así porque moldeamos ese personaje de Pansy con mucho cariño e inteligencia. Trabajamos cada detalle de su personalidad y luego lo pusimos en diferentes situaciones para ver cómo reaccionaba, para intentar comprender por qué hace lo que hace. Creo que la pregunta fundamental no es cómo nació Pansy, sino cómo ha llegado a ser así en su vida". "Creo que ese carácter de Pansy surge de la decepción que sufre, tanto por los demás como por ella misma -añade la actriz-. También por esa manía que tiene la gente de inventarse cosas sobre sus relaciones, asumiendo que otras personas sienten las mismas cosas que ellos, aunque realmente no sea así. Creo que ese dolor constante de Pansy, que nunca desaparece, es fruto de esa decepción". Fotograma de 'Mi única familia'

Una actriz al 100 % durante toda la película Normalmente, las actrices y actores mantienen un registro contenido durante casi toda la película y solo dan lo mejor de sí mismos en las escenas clave. Pero aquí Marienne está a un nivel superlativo durante toda la película, dando un recital interpretativo que muy pocos intérpretes son capaces de igualar. Le preguntamos cómo lo consiguió: "Tuve que interiorizar al personaje, de forma que cuando Mike decía acción yo ya sentía esa potencia. Pero también fue fundamental la colaboración de los otros actores con los que trabajé. Ya sabes, ellos te dan tanto como tu les das. Y fueron realmente generosos conmigo". "Creo que esta cuestión es muy interesante -añade Mike-, porque si pensamos en ello veremos que estamos hablando de las convenciones de la realización cinematográfica. En las películas norteamericanas o europeas, esas convenciones están ligadas al guion, que es el que marca el nivel de intensidad de los personajes y trata de modular la narración. Pero nos hemos saltado cualquier convención con esta película porque lo que nos interesa es la vida real. Crear y poner en la pantalla a personajes vivos, gente en tres dimensiones. Y hacerlo de una manera orgánica. Por eso no hay esos altibajos en la historia, porque la protagonista está en movimiento y evolucionando durante toda la película, sin pausas dramáticas. Incluso en los momentos de silencio están sucediendo cosas muy importantes. Queríamos reflejar la vida". Fotograma de 'Mi única familia' A veces nos parece que esa actitud de Pansy es un intento de llamar la atención para conseguir ayuda. "No sabemos hasta qué punto su familia ha intentado ayudarla -nos comenta Marianne-. La pregunta que tienen que hacerse los espectadores es si Pansy estaría lista para recibir ese tipo de ayuda o cualquier tipo de ayuda. Porque hay momentos en los que su hermana está tratando de ayudar y de alguna manera está equipada para hacerlo. Pero ella no se deja ayudar. Dejamos al espectador que reflexione sobre estas y otras cuestiones". Preguntamos a Marianne si piensa que Pansy también está un poco frustrada porque ve que su hermana Michelle tiene esa vida casi perfecta que a ella le hubiera gustado. "No lo creo. Creo que no está celosa de la vida de su hermana. Pero al mismo tiempo, creo que se pregunta por qué ella no puede tener esa vida feliz como la de su hermana. Es un tema complicado". En cuanto a si cree que la ira y la depresión están relacionados, Mike Leigh nos comenta: "Si" Y cuando le pedimos si nos puede ampliar su contestación nos responde: "No" (risas). Fotograma de 'Mi única familia'