Muere Roberta Flack, cantante de 'Killing me softly'

La cantante estadounidense Roberta Flack, legendaria voz de temas como The First Time Ever I Saw Your Face o Killing Me Softly With His Song, ha fallecido a los 88 años, según ha informado su representante en un comunicado. “Estamos desconsolados porque la gloriosa Roberta Flack falleció esta mañana, 24 de febrero de 2025”. Murió pacíficamente rodeada de su familia. Roberta rompió fronteras y récords. También fue una educadora orgullosa”, dice el texto del comunicado.

Flack, célebre por sus temas de pop y R&B, conoció el éxito a comienzos de los años 70. Cantante y pianista de formación clásica, saltó a la fama con la película Escalofrío en la noche, debut de Clint Eastwood como director, que utilizaba el tema The First Time Ever I Saw Your Face, dentro de su trama de intriga ambientada en el mundo de la radio musical.

01.43 min Se cumplen 40 años del lanzamiento de "Killing Me Softly" de Roberta Flack

Pero su gran hit mundial llegó en 1973, con Killing Me Softly, con la que copó listas de éxitos en todo el planeta. Las dos canciones fueron premiadas consecutivamente con el Grammy como grabación del año, un hito que no se repitió hasta que lo logró U2 a finales de los años 80.

Entre el jazz, pop, soul y R&B Nacida en una familia de músicos en Black Mountain (Carolina del Norte), Flack comenzó a estudiar piano a los 9 años e ingresó en la Universidad Howard de Washington D. C. a los 15 con una beca. La artista, que estuvo activa desde 1968 a 2022, se prodigó posteriormente también en los géneros jazz, pop y soul -además del R&B- con otras canciones como Where Is the Love o álbumes como Blue Lights in the Basement o Roberta. En las décadas de los ochenta y noventa, su música no alcanzó la cima de las listas de éxitos debido a diversos cambios de tendencias en los gustos del público, pero siguió manteniendo una audiencia muy fiel. Píntalo de negro. El soul y sus historias Píntalo de negro - Roberta Flack - 14/04/19 Escuchar audio De hecho, fue entonces cuando también incursionó en la música moderna, colaborando con productores y músicos jóvenes para explorar sonidos más contemporáneos; su álbum I'm the One (1982) así lo demuestra. Con el nuevo siglo, Roberta Flack optó por actuar en conciertos selectos y lanzar proyectos especiales; su último álbum fue Let It Be Roberta, un recital de los Beatles que salió en 2012.

Premios y reconocimientos En 2016, la 13 veces nominada a los Grammy sufrió un derrame cerebral, lo que afectó temporalmente a su capacidad para tocar el piano, pero siguió trabajando en su carrera y en la preservación de su legado musical. Su obra fue reconocida cuatro años después con diversos premios, como el Grammy Lifetime Achievement. Roberta Flack sosteniendo el Premio Grammy por su canción 'Killing Me Softly With His Song' en 1974. Harold Filan / Archivo / AP Photo La cantante ganó cuatro premios Grammy y fue honrada con un premio a la trayectoria en 2020. Fue la primera artista en ganar dos trofeos consecutivos a Disco del año por First Time I Ever Saw Your Face de 1973 y Killing Me Softly with His Song de 1974. Flack reveló en noviembre de 2022 que le habían diagnosticado ELA, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, y que ya no podía cantar. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad progresiva que afecta a las células nerviosas y causa parálisis y muerte. La estadounidense tuvo varios éxitos número uno en la década de 1970 y produjo 20 álbumes de estudio. Aunque escribió algunas de sus propias canciones y colaboró en otras, se consideraba una intérprete de la música.

Orígenes: aspirar a la ópera, cine y racismo Flack comenzó a tocar el piano cuando tenía nueve años, alentada por su madre, que era organista de la iglesia. Escribió el libro infantil autobiográfico e ilustrado The Green Piano, sobre su primer piano, que su padre rescató de un depósito de chatarra y pintó. Roberta Flack actuando en Finlandia en 2006. Sari Gustafsson / Lehtikuva / DPA La legendaria cantante terminó la escuela secundaria a los 15 años y recibió una beca completa para la Universidad Howard, donde se especializó en música. Inicialmente, Flack quería ser concertista de piano, pero luego estudió canto y aspiró a ser cantante de ópera. Renunció a su sueño de asistir a la escuela de posgrado después de la muerte de su padre y se convirtió en maestra de escuela en Washington D. C. Flack, una perfeccionista, enseñaba en la escuela durante el día y cantaba en clubes locales por la noche. El músico de jazz estadounidense Les McCann la escuchó cantar en el club Mr. Henry en Washington y la ayudó a firmar un contrato con Atlantic Records. Como mujer afroamericana que creció en el sur, experimentó racismo y segregación, así como desafíos en la industria musical de los años 70, que estaba dominada principalmente por hombres. Trabajó con la Compañía de Danza Alvin Ailey y actuó con la Orquesta Sinfónica de Tokio. Flack logró su segundo éxito número uno en 1973 con Killing Me Softly with His Song, y su tercero al año siguiente con Feel Like Making Love.