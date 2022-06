59:09

La naturaleza de Roberta Flack es ser única e inimitable. No solo porque tuviera una desbordante creatividad y una rebosante emotividad, sino que no quiso nunca parecerse a nadie. Con su "First Take" rompió muchos esquemas, aunque antes ya se había fogueado en night clubs humeantes y de audiencia exigente. Sus canciones pertenecen a esa parcela de la memoria en la que resguardamos todos aquellos anhelos sentimentales, aunque muchos de ellos no llegasen a realizarse. Reggie nos trae una selección de una cantante y compositora inigualable para que entres en el verano como merece tal momento del año.