Muere el abuelo del árbitro agredido en Sanxenxo el pasado diciembre tras dos meses en la UCI

Andrés Rico, el espectador agredido durante el partido de balonmano el pasado 15 de diciembre en Vilalonga (Pontevedra), ha fallecido esta madrugada tras más de dos meses hospitalizado en el Hospital Álvaro Cunqueiro. El hombre era el abuelo del árbitro y sufrió una caída al ser empujado por el padre de una jugadora que participaba en el encuentro de categoría cadete entre los equipos del BM Sanxenxo y el Rasoeiro en Vilalonga.

La Federación Gallega de Balonmano lamenta el suceso

La Federación Gallega de Balonmano ha informado este lunes sobre el agradecimiento por parte de la familia de Andrés a todo el personal del hospital por su "profesionalidad, atención y empatía mostrada durante estos más de dos meses de pesadilla".

Por su parte, la federación; presidida por Bruno López, ha lamentado no haber sido capaz de "impedir el fatídico suceso", además de mostrar su “impotencia e indignación” por este suceso. "Perdón por llegar tarde, por no avisar y por no haber sido capaces de transmitir de manera eficiente que sin respeto nada de esto tiene sentido", ha señalado la FGBM en su comunicado, en el que también pide disculpas por "no lograr que quien legisla y regula, por lo menos, intuya que lo que hay no llega".

La Federación Española de Balonmano también ha trasladado su "más sincero pésame" a la familia y amigos del fallecido, además de reafirmar su "rechazo absoluto" a todo tipo de violencia en el deporte.

El propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, también ha lamentado, a través de las redes sociales, que "hoy es un día triste para Galicia". "Mis condolencias a la familia de Andrés, fallecido tras una agresión en un partido de balonmano. Los valores del deporte, como el esfuerzo y el trabajo en equipo, deben prevalecer siempre. La violencia nunca es una opción", ha afirmado.

Por otro lado, el alcalde de O Grove, José Cacabelos, ha señalado que todos los grupos de la corporación municipal han acordado declarar desde este lunes tres días de luto oficial, con las banderas a media asta. También han determinado convocar un minuto de silencio en recuerdo de la víctima este martes al mediodía delante del Ayuntamiento. De igual forma, han expresado desde el Ayuntamiento su rechazo a cualquier tipo de violencia y, en concreto, las que se dan en el ámbito deportivo.