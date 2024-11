PSOE y Sumar pactan un paquete fiscal con un 21% de IVA a los pisos turísticos y un gravamen a los seguros sanitarios

PSOE y Sumar han llegado a un acuerdo este lunes sobre el paquete fiscal que pretende impulsar el Gobierno, por el que se introducirá un IVA del 21% para los apartamentos turísticos, se mantendrá el impuesto a la banca y se eliminará la exención de los seguros de salud privados, entre otras medidas.

Según han informado fuentes de Sumar, ambos partidos han alcanzado un acuerdo para 2025 "con el fin de mejorar la suficiencia de recursos para seguir ampliando derechos, políticas sociales y financiar la transición ecológica y digital". En un documento, argumentan que el paquete fiscal trata de "cerrar" la "brecha fiscal de cinco puntos del PIB" con la que cuenta España respecto a la Eurozona, "aumentando los ingresos públicos para acercarnos a los países más avanzados de nuestro entorno".

El anuncio de este acuerdo llega minutos después de la desconvocatoria de la Comisión de Hacienda del Congreso, que iba a votar el dictamen sobre el proyecto de ley que incluye la modificación del impuesto a la banca y la introducción de nuevas figuras fiscales. La nueva fecha para esta votación es el próximo jueves, lo que da a los partidos más tiempo para negociar y recabar los apoyos necesarios.

Sin embargo, en el acuerdo de los socios de coalición no hay mención expresa a la continuidad del gravamen que se ha venido aplicando a las energéticas , que Sumar quería mantener, pero el PSOE había pactado con PNV y Junts su desaparición cuando caduque a final de año. También se oponen a la medida Podemos, ERC o Bildu, cuyos votos son imprescindibles para sacar la iniciativa adelante. De momento, la desconvocatoria de la Comisión da más tiempo a la negociación, que tiene los plazos muy ajustados porque toda la normativa tendría que estar en vigor antes de final de año.

Asimismo, proponen elevar en dos puntos la tributación en el IRPF de las rentas de capital por encima de los 300.000 euros "para seguir avanzando en la equidad horizontal con las rentas del trabajo" y establecer un nivel de tributación mínimo del 15% sobre beneficios para multinacionales y grandes empresas. Del mismo modo, abogan por crear un nuevo impuesto sobre los bienes suntuarios , como serían los jets y yates privados o los coches de lujo, etc.

En materia de vivienda, acuerdan introducir un IVA del 21% para los apartamentos turísticos con "el fin de recortar su rentabilidad y transformarlos en viviendas para el alquiler permanente", para así aliviar la falta de vivienda habitual en las zonas tensionadas, y suprimir el régimen fiscal especial de las SOCIMI (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliarios) que tributan al 1% en el impuesto de sociedades, algo que, sostienen, "no ha servido para mejorar la oferta de viviendas".

ERC condiciona su apoyo y Bildu pide reiniciar la negociación

Tras conocerse el acuerdo, ERC ha advertido de que será necesario "volver a negociar" el paquete fiscal para encontrar un "punto de equilibrio", ya que votará en contra de los beneficios fiscales creados para el nuevo impuesto bancario y la decisión de dejar caer el impuesto energético.

En un mensaje remitido a los medios de comunicación, la diputada de ERC Pilar Vallugera ha celebrado la desconvocatoria de la Comisión de Hacienda del Congreso. "Es lo que debía hacerse", ha subrayado, ya que a la ley a votar se iban a incorporar "una serie de enmiendas que favorecen a la banca y las energéticas".

"En la medida en que las incorporaciones normativas que hagamos sean tendentes a favorecer a la banca y las energéticas no van a encontrar nuestro apoyo", ha reiterado. Por tanto, "debe volver a negociar hasta que encontremos un punto de equilibrio", ha añadido.

Por su parte, EH Bildu ha instado este lunes al PSOE a "reiniciar" la negociación de su paquete fiscal para intentar superar la actual "situación de bloqueo" provocada por los vetos cruzados entre los diferentes socios parlamentarios del Gobierno.

En un comunicado, la formación vasca se ha mostrado dispuesta a "intentar un acuerdo" y ha pedido lo mismo al resto de grupo. "Todos los votos de todas las fuerzas que permitieron la investidura son necesarios para que cualquier acuerdo pueda prosperar", ha recordado, y, por ello, ha pedido responsabilidad al Gobierno y a todos los partidos.

La eurodiputada de Podemos Irene Montero ha asegurado que su partido no apoyará el pacto alcanzado entre PSOE y Sumar para gravar el impuesto sanitario o los bienes de lujo si no se hace permanente el que gravaba a las empresas energéticas o a las entidades bancarias. "De momento no tienen votos para devolverles privilegios a las empresas energéticas", ha apuntado.

En declaraciones a los periodistas en la presentación de su libro Algo habremos hecho, ha advertido al PSOE a este respecto de que en lugar de pactar "con la derecha, asumiendo que ya tienen los votos de la izquierda, pacten con y por la izquierda". "Por las cosas que son justas. Pacten las cosas que son necesarias, mantengan y hagan permanente ese impuesto", ha reclamado.