La tensión entre Taiwán y China se ha intensificado aún más en los últimos meses. Desde hace casi 75 años, la China comunista codicia este territorio que dista del continente 160 kilómetros y que los expertos consideran como el próximo punto geoestratégico caliente del planeta.

Pekín está dispuesto a todo para someter a la isla rebelde, pero Taiwán ha desarrollado una sociedad moderna, democrática y muy potente económicamente que no está dispuesta a ceder ni un ápice de su identidad y estatus actual. El conflicto está servido y Taiwán sigue en el centro de la rivalidad entre China y Estados Unidos comprometido a defenderlo.

Después de 40 años de opresión y dictadura bajo el régimen de Chiang Kai-Shek, los taiwaneses consiguieron, en la década de los 90, una sociedad moderna y democrática que no está dispuesta a perder su identidad y estatus. En la isla crece el sentimiento nacional y tan solo el 5% desea la reunificación con China.

El arma más potente, un producto imperceptible a la vista

La perspectiva de una guerra con la segunda potencia mundial amenaza a la isla. "Si no hacemos algo para disuadir a China, nadie puede garantizar que Taiwán no se convierta en la próxima Ucrania", advierte el almirante y ex Jefe de Estado Mayor de Taiwán, Li Hsi-min.

Los taiwaneses cuentan con el apoyo militar de Estados Unidos, su interesado aliado que desde siempre ha sabido moverse entre dos aguas, reconociendo a Pekín y manteniendo una antena diplomática en Taipei. Y lo ha conseguido haciendo uso de la ambigüedad estratégica, un tipo de política que aún hoy día persiste. "Entre 2009 y 2012, vendimos armas a Taiwán por valor de 13.000 millones de dólares. Desde entonces, no ha dejado de aumentar", confiesa William Stanton, un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos y exdirector del Instituto Americano.

Sin embargo, la posición discreta que Taiwán mantenía en la geopolítica mundial ha cambiado profundamente. En 40 años, la isla se ha convertido en el principal productor del planeta de semiconductores. Sus ingenieros fabrican algo que todo el mundo necesita: discos de silicio de alto rendimiento sobre los que se implantan componentes en miniatura, cuyo espesor no supera la milésima parte de un cabello.

TSCM es la empresa taiwanesa líder en la producción de semiconductores. Genera y vende hasta el 90% de los microchips más avanzados del mundo.

Producen el 60% de los chips de ordenador para la comunidad internacional. "Y, en el caso de los semiconductores de última generación, generamos alrededor del 90%", admite el ministro taiwanés Joseph Wu.

Líder global en este sector, Taiwán ostenta su excelencia tecnológica como escudo para contrarrestar las ambiciones chinas. "Aquí, a la industria de los semiconductores se le llama el guardián de Taiwán", revela Wu Chih-I, vicepresidente del Instituto de Investigación Tecnológica Industrial.

Los semiconductores están en el centro de una batalla entre las dos potencias mundiales que luchan por la hegemonía tecnológica. Y Taiwán, de nuevo, se encuentra en el medio de las ambiciones de Estados Unidos y China.