El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha remitido al Parlamento Europeo la propuesta para nombrar a la alemana Claudia Buch, actual vicepresidenta del Bundesbank, como próxima presidenta del Consejo de Supervisión del BCE a partir del 1 de enero de 2024, en sustitución del italiano Andrea Enria, cuyo mandato expira a final de año.

De esta forma, Buch se ha impuesto a la candidatura de la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, a pesar de que esta última era la candidata preferida por el Parlamento Europeo.

La decisión del BCE no es definitiva. La todavía candidata ha sido remitida al Parlamento Europeo que la invitará, a su vez, a una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y luego someterá a votación su elección en sesión plenaria. Después, el nombramiento tendrá que ser confirmado finalmente por el Consejo de la Unión Europea. Solo entonces la decisión será plenamente efectiva.

“The ECB has nominated Claudia Buch, current Vice-President of the Deutsche @Bundesbank, as the next Chair of the Supervisory Board.



Press release https://t.co/y8XvSdH1p7



1/2 pic.twitter.com/OoPeOsMVPL“