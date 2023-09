Las condiciones planteadas por el expresidente catalán Carles Puigdemont (Junts) para negociar una investidura, entre ellas una ley de amnistía, han recibido el ‘no’ frontal de Alberto Núñez Feijóo (PP), que las considera “inasumibles” a “inaceptables”. Feijóo ha advertido a Junts que puede “ahorrarse” la reunión que prevé mantener con ellos si piensan plantear la amnistía y ha pedido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que rechace dichas condiciones. Para el Ejecutivo, no cabe más negociación para una eventual investidura de Sánchez que la que se dé en el “marco de la Constitución”, aunque no ha entrado en el “debate jurídico” sobre si la amnistía puede ser o no constitucional.

"Las condiciones de Junts ni son aceptables ni son asumibles y en nombre de los españoles ni quiero ni puedo pagar ese precio que ha fijado para ser presidente del Gobierno de España", ha declarado Feijóo en rueda de prensa en el Congreso, tras reunirse con el presidente de Vox, Santiago Abascal. Ha instado a Sánchez a decir "lo mismo", a ser posible hoy mismo, para "defender la unidad de la nación".

Feijóo ha señalado que las condiciones que propone el independentismo son "implanteables" para cualquier Gobierno "que defienda una nación de ciudadanos libres e iguales". "Mientras otros negocian amnistías, nosotros vamos a seguir impulsando y defendiendo la igualdad de los españoles ante la ley", ha añadido.

“La investidura no es una subasta de principios ni voy a aceptar ningún chantaje.



�� Por donde parece que está dispuesto a pasar Pedro Sánchez, yo no paso. Por principios, por biografía política y porque nunca seré presidente del Gobierno a cambio de interés general. pic.twitter.com/EQaOOm4bvG“ — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) September 5, 2023

Al ser preguntado si el PP sigue manteniendo sentarse con Junts, pese a las exigencias de Puigdemont, Feijóo ha indicado que si ese partido les va a plantear la amnistía como "requisito" para la investidura, se pueden "ahorrar la reunión": "No tiene sentido tener una reunión para trasladar que, si quiero ser presidente, tengo que aceptar una amnistía previa a la investidura. Creo que nos podemos ahorrar la reunión ellos y nosotros".

Tras la reunión PP-Vox, también el líder de este último partido, Santiago Abascal, se ha pronunciado sobre las condiciones de Puigdemont, al que ha calificado como un “prófugo de la Justicia” y un chantajista” que busca que "la Constitución sea derogada y que la igualdad de los españoles sea pisoteada, planteando un indulto para una serie de personas que han cometido delitos muy graves". Abascal, ante esta “amenaza histórica”, ve “imprescindible” anteponer el interés de España y por ello ha manifestado a Feijóo su intención de apoyarle en la investidura.

El Gobierno, sobre las condiciones de Puigdemont: “Nos separa un mundo” Las condiciones planteadas por Puigdemont han centrado también las preguntas al Gobierno en funciones en la rueda posterior al Consejo de Ministros. El Ejecutivo ha dejado claro que las posiciones de Junts están en las “antípodas” de las suyas y que cualquier negociación debe entrar en el “marco de la Constitución”, pero ha eludido responder si se abre a negociar una ley de amnistía, si ésta podría tener cabida en la Carta Magna o si mantendrá una reunión con el líder de Junts. 00.25 min El Gobierno elude posicionarse sobre la amnistía que pide Puigdemont: "Nos separa un mundo de esas posiciones" “Nos separa un mundo de esas posiciones, están en las antípodas”, ha declarado la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, que ha recalcado que el planteamiento de Pedro Sánchez pasa por “el diálogo, un marco que es la Constitución y un objetivo que es la convivencia”: “Este es nuestra forma de trabajar y nuestro modelo”. Además, ha incidido en que Yolanda Díaz se reunió con Puigdemont este lunes en calidad de líder de Sumar, no representando al Ejecutivo. Tanto la portavoz del Gobierno como después el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, han recalcado que ahora “es el tiempo en el que el candidato a la investidura es el señor Feijóo”. “El sabrá lo que hace para conseguir esos cuatro votos que le faltan”, ha afirmado López. Mientras, en Sumar ya han apostado por buscar el "encaje constitucional" a una ley de amnistía, tal y como ha dicho en TVE la portavoz parlamentaria de este partido, Marta Lois, que ha apostado por hablar con personas del ámbito jurídico para ello: “Los problemas políticos necesitan soluciones políticas”. Sumar ve "hipócrita" decir que no se puede dialogar con Junts y aboga por buscar un "encaje" a una ley de amnistía