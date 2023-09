El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha informado por sus redes sociales que dos nuevos buques han logrado pasar por el corredor temporal de cereales en el Mar Negro establecido por Ucrania tras la salida de Rusia del pacto. "Ucrania restablece la verdadera libertad de navegación hacia el Mar Negro. La libertad requiere decisión", ha escrito Zelesnki.

