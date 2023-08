Resumen de la guerra entre Ucrania y Rusia el 7 de agosto de 2023 | Al menos cinco muertos en un ataque ruso a un edificio residencial en Pokrovsk

Mijailo Podoliak, asesor del presidente Zelenski, asegura en la red social X (antes Twitter) que "La única 'base para las negociaciones' es la fórmula de paz del presidente Zelenski".

"No puede haber posiciones de compromiso como 'alto el fuego inmediatos' y 'negociaciones aquí y ahora' que den a Rusia tiempo para permanecer en los territorios ocupados - añade - Solo la retirada de las tropas rusas a la frontera de 1991".

"Uno no debe hacerse ilusiones: cualquier 'Minsk-3' solo prolongará la guerra en el futuro. Es precisamente el 'abandono de las ilusiones' lo que está ocurriendo hoy en muchos países que ayer juzgaban erróneamente a Rusia y sus intenciones de 'matar' la legalidad internacional...", concluye, en referencia a los acuerdos de Minsk que permitieron un alto el fuego en el este de Ucrania en 2015.

“The only basic "foundation for negotiations" is President #Zelenskyy's #PeaceFormula. There can be no compromise positions such as "immediate ceasefires" and "negotiations here and now" that give #Russia time to stay in the occupied territories. Only the withdrawal of Russian…“