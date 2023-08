Representantes de PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han alcanzado un acuerdo de Gobierno en Navarra este lunes tras una reunión de cinco horas en el Parlamento. Los últimos detalles del pacto se cerrarán este martes.

Después de semanas de negociaciones encalladas, desencuentros y varios 'plantones' por parte de Geroa Bai, el acuerdo reeditará un Ejecutivo tripartito con la socialista María Chivite como presidenta, con lo que esta se ha asegurado 21 de los 50 escaños.

Para su investidura, cuyos trámites deberán comenzar de inmediato para no superar el límite del 28 de agosto que obligaría a repetir las elecciones, Chivite necesitaría tan solo de la ya anunciada abstención de EH Bildu (nueve escaños), que le daría una mayoría simple de más votos a favor que en contra, pues previsiblemente la rechazarán UPN (15), PP (3) y Vox (2).

El sí de Geroa Bai ha llegado tras semanas de negociaciones que ya partieron del desencuentro con PSN en cuanto al reparto de consejerías del futuro Gobierno y que, después de varias contrapropuestas, finalmente ha repetido el organigrama de la pasada legislatura, con la Presidencia y ocho departamentos socialistas, cuatro de Geroa Bai y una para Contigo Zurekin.

Contigo Zurekin aceptó ya hace días la propuesta del PSN, que contempla la cartera de Vivienda para la formación que integra a Podemos, IUN y Batzarre, un área que hasta ahora gestionaba Geroa Bai y cuya retirada fue parte de sus reticencias a la hora de aceptar el nuevo Gobierno.

En cuanto a la responsabilidad de Vivienda, cuya gestión pierde Geroa Bai para pasar a Contigo-Zurekin, Barkos ha señalado que "ha sido una decisión no compartida por Geroa Bai, pero que no iba a hacer encallar un Gobierno progresista".

Preguntada sobre si Fernando Domínguez será consejero de Salud, como ya lo fue en 2015-2019 bajo la presidencia de la propia Barkos, la líder ha señalado que el de Domínguez es "uno de los nombres que más he escuchado en estos tiempos" y que su partido "va poner de su parte lo mejor de lo mejor",

Preguntada sobre si el hecho de que Contigo-Zurekin asuma la cartera de Vivienda puede suponer un desencuentro entre socios, la portavoz ha señalado que "no debería generar ningún tipo de problema y estoy segura de que no lo va a generar".

Alfaro ha preferido no entrar en detalles de contenido y de estructura del acuerdo porque las tres formaciones se han emplazado a una reunión final este martes , tras la cual comparecerán ante los medios. "Hoy todavía se han introducido modificaciones, pero esa reunión de mañana sería para darle el 'ok' a esa redacción definitiva", ha indicado.

"Ha costado, siempre hemos dicho que entendíamos que tenía que haberse resuelto antes, pero bien está lo que bien acaba y tenemos un grado de satisfacción alto en todos los aspectos del acuerdo, teniendo en cuenta, lógicamente, que es un acuerdo entre tres fuerzas políticas diferentes. No es el acuerdo que Contigo-Zurekin hubiese suscrito íntegramente, como es lógico, pero sí que es un buen acuerdo fruto del consenso, de la negociación y del debate entre tres formaciones políticas que tienen diferencias ideológicas", ha apuntado.

El PSN habla de un pacto "progresista" contra "la derecha y la ultraderecha"

Por su parte, el secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que el acuerdo alcanzado este lunes con Geroa Bai y Contigo-Zurekin es el que "necesitaban los navarros y las navarras para darle a su tierra un gobierno progresista liderado por María Chivite, que frene las políticas de la derecha y la ultraderecha".

“��Hoy es un día importante para todos los navarros y navarras



❤️/ Nuestra tierra seguirá siendo un baluarte de progreso liderado por @mavichina



��️@rapmon266 pic.twitter.com/lN0yLHaA6v“ — Socialistas Navarra / ❤️ (@PSNPSOE) August 7, 2023

En declaraciones a los medios, después de cinco horas de reunión con las otras dos formaciones en el Parlamento de Navarra, Alzórriz, se ha mostrado "muy satisfecho" del acuerdo con el que Chivite está "a las puertas de ser la primera presidenta de Navarra que repita esa Presidencia y que dé un futuro de protección y progreso a nuestra tierra".

No obstante, el socialista ha admitido que "queda otra pata en este banco porque necesitamos que EH Bildu se abstenga". En este sentido, se ha mostrado dispuesto a reunirse con la coalición abertzale para explicarle el acuerdo programático. Ha precisado que con Bildu "no vamos a negociar ni acordar un Gobierno" si bien "no tenemos ningún problema" en "avanzar en esa línea de dialogar, de negociar, de acuerdos presupuestarios y cuestiones sociales que mejoran la vida de la gente" como se ha hecho "en la anterior legislatura".