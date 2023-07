En Palma de Mallorca, todas las noches de junio fueron 'tropicales' desde el día ocho, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Esto supone 23 vigilias por encima de los 20 grados antes y durante el inicio de un verano que —ya lo predijeron los técnicos— está siendo más cálido y tormentoso de lo habitual. Así, olas de calor mediante, en puntos del Levante y de las Islas Baleares, la temperatura de las aguas del Mediterráneo ya ha superado los 28 grados. ¿Se está 'tropicalizando' nuestro mar?

Los geógrafos matizan la cuestión: aún hay claras diferencias en los rasgos climáticos porque, pese a la detectada expansión de los trópicos, no encontramos aquí una estación seca y otra húmeda, ni temperaturas cálidas todos los meses sin excepción. "El clima mediterráneo es una variedad del subtropical, influenciada muy directamente por la presencia de una masa de agua como es el mar Mediterráneo, que es cálido", explica a RTVE.es Jorge Olcina, catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante, que cree que precisamente que el aumento de la temperatura de las aguas está marcando todo el proceso de cambio climático en la región.

Un mar caliente, la causa de las noches tropicales

Porque las aguas del mar Mediterráneo se están calentando más rápido que la media mundial, según han confirmado diversos estudios. "Antes para que tuviéramos 26-27 grados en el agua del mar había que esperar a finales de julio o ya agosto. Ahora, desde finales de junio ya tenemos esos 26 grados y los seguiremos teniendo prácticamente hasta finales de septiembre", afirma el catedrático Jorge Olcina, sobre el fenómeno que desencadena los cambios que explican los dos rasgos avanzados por la AEMET, el calor nocturno y las tormentas repentinas.

Por un lado, las noches tropicales son el resultado de que el mar, por encima de los 25 grados, haya dejado de enfriar el aire. "Desde comienzo de los años 80 del siglo pasado, [las noches cálidas] se han multiplicado por cuatro o por cinco, según los observatorios de la costa mediterránea. Es decir, hemos pasado de 15 a 20 noches tropicales en 1980 a no bajar de las 80. Eso está directamente relacionada con el agua del mar tan cálida", continúa el investigador.

El segundo elemento de alteración del clima se relaciona con la formación de nubes. De nuevo porque el mar está más cálido, en los momentos de inestabilidad atmosférica se pueden formar nubes con mucha carga de energía y cantidad de vapor de agua que luego descargan de forma torrencial. También da lugar a las llamadas 'lluvias cálidas', que no implican rayos y truenos, pero sí precipitaciones repentinas que suelen producirse, sobre todo, en la Comunidad Valenciana. Pero pese a las tormentas puntuales, lo cierto es que este julio las precipitaciones han sido más escasas de lo normal y la AEMET pronostica un agosto parejo.

"En el norte de África, en el sur de Francia y en la península itálica están empezando a experimentar estos rasgos tan vinculados con el calor del agua del mar, pero para mí una de las zonas donde más se está evidenciando un proceso de calentamiento con matriz regional es en la nuestra, la fachada mediterránea", concluye Olcina, que no cree que pueda aplicarse al resto de la Península. "En el Cantábrico, en verano siguen pasando colas de frente y borrascas que refrescan y no registran tantas noches tropicales. En el centro peninsular, pueden registrar noches tropicales, pero de momento no tienen lluvias torrenciales como las mediterráneas".