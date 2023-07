RTVE.es estrena el tráiler en castellano de 'Passages', el triángulo amoroso tóxico dirigido por Ira Sach

RTVE.es estrena el tráiler en castellano de Passages, la nueva y esperada película de Ira Sachs que se estrenará en los cines españoles el 1 de septiembre, tras su comentado paso por los festivales de Sundance y Berlín, y la reciente polémica de que haya sido calificada para mayores de 17 años, lo que su director ha calificado de "censura".

Protagonizada por un triángulo amoroso fuera de control formado por Adèle Exarchopoulos, Franz Rogowski y Ben Whishaw, la película, rodada en París, narra una exótica historia de descubrimiento y una audaz exploración sexual de las espinas del amor. Una honesta y feroz vuelta de tuerca a flor de piel sobre la pasión y el egoísmo en el amor y dolor compartido.

La película nos cuenta como, durante su último día de rodaje en París, el director de cine Tomas se acuesta con Agathe, una chica que conoce en una discoteca. Cuando Tomas se lo cuenta orgulloso a su marido Martin, surge una relación apasionada entre los tres, marcada por la pasión, los celos y el narcisismo.

Fotograma de 'Passages'

Ira Sachs es conocido por sus relatos protagonizados por parejas gays, con un gran naturalismo y mucha sofisticación. Ha ofrecido retratos sentimentales y emocionales poco visibilizados y representados en la gran pantalla, como la pareja gay madura, protagonista de El amor es extraño (Love Is Strange, 2014), uno de sus largometrajes más famosos. Con Passages, el cineasta estadounidense da un paso más allá en su regreso con un drama explícito y desgarrador sobre un narcisista bisexual.

Fotograma de 'Passages'

Con una amplia trayectoria en festivales internacionales, Ira Sachs debutó en el largometraje con The Delta, presentada en el Festival de Toronto en 1997. Entre sus otras películas destacan Forty Shades of Blue, ganadora del Gran Premio del Jurado en el Festival de Sundance 2005, Married Life (2007) y Keep the Lights on, estrenada en Sundance 2012 y ganadora del Premio Teddy de la Berlinale ese mismo año. Le siguieron Love is strange (2014), también presentada en Sundance, Verano en Brooklyn (2016) y Frankie (2019), que compitió en la Sección Oficial del Festival de Cannes.