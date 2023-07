Es verano y, como no podría ser de otra forma, hace calor. Aunque quizás demasiado.

Estas semanas las altas temperaturas han dejado termómetros de récord en países como Italia, China o España, pero también a nivel planetario. Según la Organización Meteorológica Mundial, el pasado 7 de julio se llegaron a los 17,25 grados promedio, superándose así el máximo establecido en agosto de 2016: 16,92. Sin embargo, no es la primera vez que el verano se vuelve demasiado sofocante. Experiencias como las olas de calor de 2022, 2015 o incluso 2003 hacen a algunos preguntarse si nos encontramos ante un tiempo esperable para esta época del año o por el carácter cíclico de los fenómenos meteorológicos.

¿Es normal el calor que está haciendo este verano? La respuesta, dicen los expertos, es algo compleja. Si bien las altas temperaturas son usuales en el periodo en el que nos encontramos, la canícula, el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, explica que este mes de julio está siendo por ahora el tercero más cálido de la serie histórica. “Lo normal sería una temperatura media 1,8 grados inferior a la que hemos tenido en los 17 primeros días del mes”, insiste a RTVE.es. Situación a la que se suma, además, que territorios como Girona han llegado a valores “históricos” como los 45,4 grados en Figueres.

“A pesar de ser episodios cortos en comparación con los de 2022, estamos registrando temperaturas muy anómalas”, comparte en la misma línea el geógrafo de Meteored Samuel Biener. Recuerda al respecto que las aguas del Mediterráneo están al límite y que las noches tropicales están “asfixiando” a los vecinos, aunque reconoce también que la experiencia de este verano, por desgracia, ya no puede considerarse “extremadamente rara”.

"No se conocen calentamientos globales tan rápidos como el actual", cuando en España, por ejemplo, nos enfrentamos a "entre diez y 12 días más de calor extremo que en los años 80" . "Cada década tenemos tres días más de ola de calor" , y también cada diez años unas tres provincias más se unen a la lista de las que sufren las altas temperaturas. Las jornadas de verano en las principales ciudades españolas, además, han aumentado de 90 a 145 en los últimos 50 años , señala por su parte un estudio de la Universidad Politécnica de Cataluña.

¿Cuántas olas de calor has vivido desde tu nacimiento? DatosRTVE

Antes hacía calor, pero no tan a menudo: "Es uno de periodos los más cálidos en milenios"

¿Qué pasará con el calor en lo que queda de verano?

Ante las cifras "preocupantes" e inmersos aún en la canícula del verano, el periodo del año más cálido, es común preguntarse si los récords de temperaturas máximas continuarán superándose tanto a nivel nacional como mundial este 2023. Una duda frente la que los expertos se muestran, en general, prudentes. "No es descartable", afirma al respecto el portavoz de la Aemet.

Teniendo en cuenta que los últimos ocho años fueron los más cálidos en todo el planeta y que los océanos de la Tierra ya alcanzaron un máximo histórico a principios de abril, "los modelos de predicción nos dicen que agosto será de nuevo un mes más cálido de lo normal". Pronóstico que comparten los meteorólogos Samuel Biener y Benito Fuentes, aunque el primero sugiere que julio podría terminar de forma "suave" en España por la corta duración que hasta el momento están teniendo las olas de calor.

En cualquier caso, todos los expertos entrevistados por RTVE.es coinciden en augurar un futuro cercano nada positivo a nivel climático, sobre todo por las crecientes posibilidades de que se registre el fenómeno de 'El Niño', asociado a un aumento de las temperaturas. "Quizás el 2024 sea el año más cálido hasta ahora", opina Biener, pero "lo más seguro es que en las próximas décadas hablaremos de veranos cada vez más tórridos".

También lo cree Fuentes, quien recuerda que, a pesar de que "no tenemos el poder predictivo para saber cuáles veranos en concreto serán más cálidos", el cambio climático es "una hipoteca" que la humanidad terminará pagando, más pronto que tarde. "Hemos perdido ya 50 años" en un mundo en el que "la naturaleza no nos da prórrogas". Si no pasamos a la acción, agrega, el planeta será "implacable".