La UE insiste a las autoridades de Guatemala que "respeten plenamente" la integridad del proceso electoral

El Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea ha reiterado este viernes su llamamiento a las autoridades de Guatemala para que "respeten plenamente" la integridad del proceso electoral y el resultado de la primera ronda de votación, certificado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) del país.

"La UE expresa su máxima preocupación por las acciones iniciada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad que resultaron en órdenes de captura contra el subdirector del Registro Ciudadano y miembro del partido político Semilla, así como un registro en las oficinas del TSE", ha manifestado la diplomacia europea en un comunicado.

“Guatemala: ����remains deeply concerned over the persistent attempts to undermine the integrity of the official results of the 25 June elections. Attempts to overturn the outcome or undermine a democratic elex would impact ����'s intl relations, including w/EUhttps://t.co/3UsxHDW35j“