Un grupo de científicos ha descubierto el mecanismo por el que nuestro cerebro nos pide comer más, a veces sin necesidad. Cuantas más grasas se ingieran, más se inflama el hipotálamo y hace que aumente el apetito.

El hipotálamo es esa área de nuestro cerebro que controla la temperatura del cuerpo, pero también el hambre y la sed. Este grupo de científicos canadienses ha averiguado que una dieta alta en grasas inflama esta parte de nuestro organismo. Además, se ha comprobado que puede hacer todo lo contrario y puede llegar a provocar una pérdida excesiva de peso.

El hipotálamo, clave en el aumento y bajada de peso

La función que juega el hipotálamo en el aumento de peso de las personas es fundamental: "El hipotálamo es el maestro que organiza todo el sistema endocrino del cuerpo. Cuando llevamos una dieta rica en grasas saturadas, lo que ocurre es que todo se vuelve más extremo. Hay muchas hormonas que regulan el hambre, pero justo en ese hipotálamo actúa como controlador de todas esas hormonas", asegura Rubén Bravo, nutricionista en 'La Hora de la 1'.

Además, el hipotálamo "tiene preferencias gastronómicas": "Existe una tendencia adictiva, hay muchos estudios indican que la alimentación, los alimentos ricos en grasas saturadas, en harinas refinadas y en azúcares, lanzan una fiesta a nuestro cerebro. Esto provoca que esos alimentos queramos comerlos de forma compulsiva".

El hipotálamo es de las más primitivas de nuestro cerebro. Antiguamente, no se podía comer siempre que uno quería, todo lo que se quería. Por eso los azúcares o las grasas eran tan preciadas para el organismo, servían como una reserva, algo que en la actualidad no es real: "Hay una lista desde 2013 de alimentos adictivos, que sabemos que cuando comenzamos a comerlos nos va a resultar difícil parar. Incluso cuando estamos tristes o felices tendemos a que el hipotálamo nos diga que nos lo comamos. Y cuando comes eso estás feliz, tranquilo y no puedes dejar de comerlo".

Para evitar aumentar de peso por grasas saturadas se puede picar entre horas alimentos saludables: "Las personas que tienen tendencia a la obesidad estos mecanismos se disparan por diez. La manera de corregirlo es siguiendo un procedimiento que es un 80 % de alimentación saludable y un 20 % de caprichos durante la semana".