La aplicación de mensajería WhatsApp ha restablecido su servicio tras sufrir la noche de este miércoles una caída que la ha dejado inoperativa durante 40 minutos. La aplicación que forma parte de la empresa matriz Meta no ha permitido mandar mensajes.

Según el portal 'DownDetector', la aplicación ha recibido problemas de conexión en las principales ciudades del país, como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao o Palma, y también ha afectado a otras partes del mundo.

A través de la red social Twitter, la cuenta oficial de WhatsApp ha indicado que se estaba trabajando "rápido" para solucionar los problemas y "arreglarlo lo antes posibles".

“we’re working quickly to resolve connectivity issues with WhatsApp and we’ll update you here as soon as possible.“