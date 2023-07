Uno de los alimentos que más sigue subiendo es el aceite de oliva y el precio medio en supermercado alcanza ya los 8 euros por litro, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Detrás de este incremento está la sequía y los sobrecostes, que están convirtiendo este recurso indispensable de la dieta mediterránea en un producto premium.

Sin apenas aceite almacenado de las temporadas pasadas, las almazaras -los lugares donde se mantiene guardado- ya pagan el litro de aceite de oliva virgen extra por encima de siete euros. Su precio en origen se ha triplicado desde 2020, según la organización Infaoliva, y a esto hay que sumarle los costes de envasado y distribución, lo que encarece su valor con respecto al consumidor final.

Sequía y mayores costes de producción, entre las principales causas

"Aquí no hay ningún tipo de especulación, aquí no hay ningún tipo de anomalías en la composición de los precios. Es la verdad, y la verdad es que mercado está situando el aceite a ese precio", explica a TVE Pedro Barato, presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA).

¿Y por qué está tan caro el aceite? La respuesta la encontramos en el aumento de costes de producción tras la guerra en Ucrania y en la sequía, que en 2022 redujo la cosecha a la mitad. A pesar de las recientes lluvias de junio, el sector dice que la situación para la próxima campaña no es buena. "No va a ser una producción grande", señala Víctor Manuel Alonso, agricultor, "y no vamos a ver precios normales del aceite hasta que tengamos una campaña bastante buena".