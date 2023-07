El Partido Republicano realizará en el estado de Iowa el próximo 15 de enero las asambleas electorales para escoger al candidato presidencial del partido, un evento con el que dará comienzo el ciclo electoral de 2024 en Estados Unidos, con miras a las presidenciales del 5 de noviembre.

Jeff Kaufmann, presidente de los conservadores en Iowa, ha hecho el anuncio este sábado a través de Twitter.

“Statement from @IowaGOP Chairman @kaufmannGOP on setting the caucus date⬇️ pic.twitter.com/y7Y1H2DpWa“