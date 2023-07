"Ese placer que todos buscan, es el placer que a mi me mata, que me perdone Cirene pues cada vez que mi cuerpo placer siente la culpa avanza. Pido perdón no soy ninguna santa siento deseo, pasión, soy pecadora, soy mala, ni hedonismo, ni epicureísmo: perdonismo. Perdón por ser humana". Estos son algunos de los versos de Sofía Villa, la autora de Desnuda. Atrévete a conocerla en más profudidad en nuestro pódcast, conTACTO. También podrás descubrir a Sandra Lario fundadora de la asociación Noches de Poemia y al representante de Aragón en el campeonato nacional de slams de poesía y por último, te colarás con nosotros en un micro abierto.



Zaragoza: cantera de jóvenes poetas Tanto Sandra Lario como Cristina Rivero, dos de las fundadoras de la asociación, coinciden que en Zaragoza se respira poesía. Además, ambas aseguran que cada vez hay más personas jóvenes interesadas en la poesía y con talento para ella. Un ejemplo de ello es Sofía Villa, quien participó en el ciclo de Mujeres de verso en pecho de este año y el año pasado publicó su primer libro de poesía Desnuda.