Marina Marroquí es de esas personas a las que te dan ganas de abrazar nada más verla. Para empezar, porque ha aparcado su incesante agenda por toda España -se pasa los días de aquí para allá dando talleres y charlas sobre violencia machista- para estar con Objetivo igualdad, programa que ve "todas las semanas" mientras desayuna con su hija, según nos cuenta justo antes de empezar la entrevista. El resto de motivos lo descubriréis cuando veais la entrevista.

¿Por qué te dedicas a luchar por la igualdad?, le preguntamos nada más sentarse. "Me especialicé cuando aún no había contado a nadie que había sido víctima de violencia de género", responde. "Yo hice lo que no hay que hacer: me callé. Me sacaron de aquella relación de maltrato porque yo sola no pude y, estudiando, me di cuenta de todas las heridas que había cerrar. Digamos que me especialicé en violencia de género para entender por qué yo y por qué a mí", añade.

Eso no es sexo Marroquí acaba de publicar Eso no es sexo, un libro en el que explica las diferencias entre sexo y violencia sexual a los adolescentes y sus familias. "Con este libro pretendo alertarles de que, si reciben cinco fotos de penes por Instagram, eso no es el precio que tienen que pagar por tener redes, sino acoso sexual", explica. “Recibir 5 fotos de penes es acoso sexual“ En el ensayo habla de la temprana introducción de los niños a la pornografía, que muchas veces se produce a través del chat de la PlayStation, nos cuenta. También de cómo un chiste machista puede ir poco a poco derivando en violencia o de cómo el 85% de la pornografía que consumen los adolescentes contiene violencia hacia las mujeres.