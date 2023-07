Elon Musk ha a justificado esta decisión para analizar los "niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema" a los que tienen que hacer frente por el elevado número de recopilación de datos que están realizando "cientos" de organizaciones, algo que está afectando a la experiencia de usuario.

En los últimos días, Musk ha criticado a empresas de Inteligencia Artificial como OpenAI o ChatGPT por el uso que hacen de los datos de la red social para crear sus modelos de lenguaje.

“To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:



- Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

- Unverified accounts to 600 posts/day

- New unverified accounts to 300/day“