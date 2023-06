María José Sáenz de Buruaga no ha conseguido este viernes la mayoría absoluta necesaria para ser investida presidenta de Cantabria en la primera ronda y tendrá que esperar a la sesión del próximo lunes 3 de julio. Entonces será elegida por mayoría simple gracias a la abstención del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), con el que tiene firmado un acuerdo.

Vox, que no había desvelado el sentido de su voto, aunque sí había anticipado que no apoyaría a la candidata, ha votado en contra de su investidura criticando el acuerdo de los populares con el PRC y reivindicando que su Ejecutivo "nace muy débil" por no haber querido formar una coalición con ellos.

La líder de los populares solo ha logrado los votos de 15 de los 35 diputados del Parlamento regional, todos ellos del PP. También han votado en contra los diputados del PSOE.