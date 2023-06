La líder del PP en Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, será la primera presidenta de esta región tras firmar este viernes un acuerdo para su investidura con el secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, por el que el Partido Popular gobernará en solitario la región sin apoyo de Vox.

Los regionalistas se abstendrán para evitar la entrada al Ejecutivo de Vox, que el pasado 28M duplicó su resultado en Cantabria logrando cuatro diputados, y para que no se pare ningún gran proyecto puesto en marcha en los últimos ocho años por la coalición PRC-PSOE.

Sáenz de Buruaga y Revilla han sellado en el Parlamento cántabro este acuerdo de investidura, que en su primer punto recoge el compromiso de evitar la entrada de cualquier partido "anti-autonomista" en los órganos de gobierno de la comunidad, condición que el PRC ha reivindicado desde un primer momento por sus "grandes diferencias" con Vox.

Los populares, que también se comprometen a sacar al lobo del Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, volverán a gobernar la comunidad autónoma tras dos legislaturas en la oposición.

Buruaga: "Es un acuerdo puntual de investidura"

La futura presidenta de Cantabria ha agradecido al PRC y a su líder su "gesto de responsabilidad" para permitir su investidura después de que el 28M el PP lograra 15 de los 35 diputados que conforman el Parlamento de Cantabria, mientras que el resto se reparten entre PRC (8), PSOE (8) y Vox (4). "Es un acuerdo puntual de investidura, que no es lo mismo que un pacto de legislatura o de gobierno", ha enfatizado Buruaga.

La líder del PP cántabro ha aclarado que este documento "no le ata nada", ni "le amarra a nadie" y ha asegurado que en el "el día a día" la legislatura tendrá que estar "marcada por el diálogo" ya que, al no tener mayoría absoluta, no habrá por parte de su formación "vetos, exclusiones ni cordones sanitarios" a ninguna fuerza política, tampoco a Vox, para llegar a acuerdos puntuales que estarán basados en coincidencias programáticas.

Revilla, por su parte, ha incidido en la intención de "colaboración" por parte del PRC con el PP en esta legislatura. "Nos tendrá para aprobar cosas sensatas", ha dicho el regionalista, que ha precisado que cuando lleguen los Presupuestos "habrá que negociarlos".

Revilla ha reconocido que "lo que dure" el apoyo "va a depender de muchísimas circunstancias", sobre todo por parte del PP, entre otras cosas, de "lo que ocurra en las elecciones generales". Además, ha indicado que es mejor un Gobierno del PP "solo que con compañías negativas".