Más de 60.000 personas de las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato, en la sierra norte de Córdoba, tienen prohibido consumir agua corriente desde la declaración que hizo la Junta de Andalucía porque no es potable. En esas zonas se han vuelto a ver escenas que creíamos olvidadas en gran parte del país, como tener que utilizar agua de una garrafa para lavarse los dientes.

Se trata de una problemática en la que convergen muchos factores, pero que tiene difícil solución a día de hoy dadas las actuales condiciones climáticas y productivas. Mientras algunos expertos apuntan a la reutilización del agua o la desalinización como soluciones, otros consideran estas técnicas como paliativos porque miran hacia el decrecimiento como verdadera solución.

Las explicaciones y causas detrás de la sequía

La escasez de agua, que ha dejado bajo mínimos el pantano del que se suministraban en la sierra norte de Córdoba, tiene que ver con un error principal: trasvasar agua de otro embalse que estaba contaminada por una "concentración elevada de carbono orgánico".

Esa contaminación está relacionada con los vertidos de explotaciones ganaderas, aunque no hay que olvidar la escasez de agua propia de las bajas precipitaciones. Los vecinos, indignados, piden explicaciones y junto con los expertos acusan a las administraciones de no hacer nada. En este sentido, el alcalde de una de las localidades afectadas, Pozoblanco, dice que no ha habido una planificación "suficiente" para el trasvase de las aguas en diferentes pantanos de la zona del Guadiato.

Para Esteban Morales, presidente de la empresa aguas de Córdoba, hay una "sobreexplotación de la ganadería, que puede tener alguna responsabilidad por la gestión no adecuada de sus residuos". Por otro lado, Jesús Vargas, portavoz del Observatorio Ciudadano de la Sequía, es tajante: "Hemos tomado una medida de emergencia sin haberla planificado y ha sido un error porque ahora el agua no es apta para el consumo humano". Los vecinos también tienen voz y sentido común, como Loli: "Durante años no han querido poner remedio".