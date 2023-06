Las operaciones de búsqueda y rescate del sumergible Titan en aguas del Atlántico Norte han centrado la atención de los medios de comunicación y de las redes sociales desde que se perdió el contacto con este minisubmarino el 18 de junio tras haberse sumergido rumbo a la zona en la que permanecen los restos del Titanic. El 22 de junio por la noche la compañía OceanGate Expeditions ha emitido un comunicado en su perfil oficial de Twitter dando por muertos a los cinco tripulantes del submarino tras una "implosión catastrófica". El contralmirante John Mauger, de la Guardia Costera de EE.UU. ha declarado minutos después en rueda de prensa que los "escombros" encontrados cerca de la zona donde se hallan los restos del Titanic corresponden a la parte externa del submarino Titan. En medio de los esfuerzos militares y civiles para encontrar el sumergible, en las redes sociales han proliferado mensajes de apoyo pero también se han difundido falsedades. En VerificaRTVE desmontamos los bulos sobre el naufragio de este submarino.

En TikTok hemos detectado un vídeo que anuncia que el Titan ha "aparecido" y que sus cinco pasajeros han sido "rescatados". Es falso. En el momento de difusión de dicha grabación, el 21 de junio, el sumergible continuaba en paradero desconocido tras haber perdido el contacto con el buque nodriza después de haberse sumergido rumbo a la zona del Titanica el día 18. El vídeo falso se presenta con el mensaje 'Aparece submarino desaparecido que llevaba turista a ver al Titanic', acumula más de 324.000 'me gusta' y supera los 13 millones de visualizaciones. En VerificaRTVE hemos constatado que esta grabación se difunde también por WhatsApp. La misma cuenta de TikTok que difunde este vídeo falso ha publicado otras grabaciones falsas como la que señala que el minisubmarino ha sido encontrado y que el "radar da señales". A la hora de publicación de este artículo el 22 de junio (18:30 h.), las operaciones de búsqueda del Titan no han logrado localizar el sumergible, como te contamos en RTVE.

Las imágenes que utiliza la cuenta de TikTok para difundir estos mensajes falsos son grabaciones antiguas que muestran al Titan pero que no guardan relación con su naufragio. Uno de los vídeos que utiliza para anunciar el falso rescate muestra el interior del submarino de OceanGate. Esas imágenes corresponden a una grabación difundida en octubre de 2020 por la cuenta oficial de OceanGate en YouTube para narrar una expedición al Cañón del Hudson (minuto 2:50). También se han utilizado imágenes de una inmersión para observar los restos del Titanic del 22 de octubre de 2021 (minuto 1:44) para presentarlas como si fueran actuales.

Vídeos en TikTok que difunden la falsa idea de que se ha encontrado el submarino Titan VerificaRTVE

En redes sociales como Facebook y TikTok hemos observado mensajes que dicen que el Titan ha sido encontrado y difunden una imagen que presenta una supuesta noticia del hallazgo atribuyéndola a la CNN. Es falso. A la hora de publicación de este artículo, el sumergible continuaba en paradero desconocido en algún punto del Atlántico Norte y la cadena de televisión norteamericana no había publicado la información que le atribuye la imagen difundida en redes sociales.

Esa imagen muestra un fragmento de un supuesto artículo titulado "El submarino perdido de OceanGate se ha encontrado vacío” y que termina con la firma "CNN News". El texto señala que "el submarino se ha encontrado pero los pasajeros ya no están en el submarino" y atribuye esa información a Wendy Rush, a la que sitúa como cofundadora de OceanGate Expeditions. Además una fotografía de un sumergible como si fuera el Titan. La CNN no ha publicado un artículo que hable del hallazgo del Titan sin sus tripulantes en el interior. Emily Kuhn, portavoz de la CNN, ha asegurado a la agencia de noticias AP que la imagen difundida en redes “no es una noticia real de la CNN”. Además, la foto del falso artículo no muestra el submarino Titan, con capacidad para sumergirse hasta los 4.000 metros, sino un sumergible modelo Cíclope 1, que llega a los 500 metros. Tampoco es correcto el cargo que atribuye el falso artículo a Wendy Rush. De acuerdo con su perfil de LinkedIn, es la actual directora de Comunicación de OceanGate Expeditions.

Mensajes que difunden el bulo de que la CNN ha informado del hallazgo del sumergible Titan VerificaRTVE

También hemos detectado mensajes en Twitter que critican la gestión del Gobierno estadounidense en las operaciones de búsqueda del Titan desde una cuenta que se presenta como la oficial de la compañía OceanGate Expeditions. Son falsos. La cuenta no tiene relación con la empresa propietaria del sumergible naufragado. Suplanta su identidad para engañar a la audiencia en esta red social. “Criticamos a la burocracia del Gobierno estadounidense por retrasar la operación de rescate. Dicen que el equipo de rescate no puede iniciar su misión sin autorización de la Guardia Costera”, señala uno de los mensajes falsos. “Negamos que nuestra empresa haya tardado más de 8 horas en anunciar la emergencia. Deja las excusas y las burocracias del gobierno de EE.UU.”, afirma otro tuit falso. La cuenta que difunde estos mensajes imita la imagen corporativa del perfil oficial de OceanGate Expedition y utiliza un nombre de usuario muy similar.

La cuenta oficial de OceanGate Expeditions, que puedes consultar en este enlace, no ha publicado los mensajes críticos con la gestión del Gobierno norteamericano. El perfil suplantado emula la apariencia de la cuenta oficial de la compañía utilizando la misma foto de perfil y el mismo encabezado. También copia la misma biografía, que dice textualmente: “somos un equipo de exploradores, científicos y cineastas dedicados a explorar las profundidades marinas”. Además de los mensajes falsos, el perfil suplantador comparte el comunicado oficial de la empresa sobre el naufragio del Titan y muestra enlaces a la página web oficial de la empresa. Puedes comprobar que antes del 21 de junio este perfil escribía mensajes en español sobre temas que no tienen que ver con el submarino y que Twitter lo ha mantenido suspendido durante las primeras horas del 22 de junio (horario peninsular en España). En VerificaRTVE hemos comprobado que el mismo nombre de usuario de cuenta de Twitter está siendo utilizado para suplantar de nuevo a OceanGate pero presentando este perfil como si correspondiera a una filial de la empresa en Zimbabue. Las cuentas oficiales en Twitter de OceanGate son @OceanGate y @OceanGateExped.

Mensajes de Twitter de cuentas que suplantan la identidad de la empresa OceanGate. VerificaRTVE

Los desinformadores recurren habitualmente a temas de actualidad para aumentar la difusión de sus falacias en redes sociales, aprovechando la atención de internautas en momentos de emergencias y crisis. Recuerda seguir la información a través de canales oficiales, como las cuentas en Twitter de OceanGate que te hemos facilitado. Como ya te hemos contado, la última publicación que comparte el perfil oficial es un comunicado del 22 de junio a las 22:21 hora española en el que daban por muertos a los cinco tripulantes del sumergible y agradecían el esfuerzo y el compromiso de la comunidad internacional para encontrar el submarino. En RTVE.es pueden consultar la última hora del naufragio del submarino Titan.

**23-6-2023. 12.10 Este artículo ha sido actualizado para incorporar la información sobre el hallazgo de los restos del fuselaje del Titan y el comunicado de OceanGate que da por fallecidos a los cinco ocupantes