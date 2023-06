Biden y Sunak renuevan su alianza económica para adaptarla a la inteligencia artificial y al cambio climático

Aparte de los temas comerciales, los dos líderes reafirmaron su compromiso con la "relación especial" que históricamente une a las dos naciones, especialmente cercanas no solo en términos políticos y económicos sino también culturales.

Además, la relación entre Biden y Sunak se ha estrechado en los últimos meses debido a sus visiones similares sobre la guerra en Ucrania.

“There's no issue of global consequence where the United States and the United Kingdom aren’t in concert.



Mr. Prime Minister, our nations are stronger because of our common vision and shared values. I look forward to many more years of close cooperation. pic.twitter.com/c8msYGlCiA“