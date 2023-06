Un informe de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia asegura que no se produjo ni estaba previsto ningún borrado de correos electrónicos relativos a la investigación sobre los abusos a una menor tutelada del exmarido de Mónica Oltra, ni por parte de la exvicepresidenta del Consell ni por parte de su equipo.

El informe, al que ha tenido acceso EFE, apoya a la defensa de Oltra, que aseguraba que ella tuvo conocimiento de los hechos el 4 de agosto de 2017 y no antes, como defendía la acusación, puesto que la investigación policial no ha detectado ningún intercambio de correos electrónicos entre sus colaboradores hasta el día 8 de agosto.

El informe ha sido encargado por el juez instructor en el marco de una pieza separada del caso y su contenido desmonta la versión de la acusación popular de que por parte de la exvicepresidenta del Gobierno valenciano se hubieran eliminado correos electrónicos.

El texto asegura que se produjo un malentendido con el dominio de correo analizado y que la acusación alertaba que se iba a eliminar pronto: se trata de un dominio creado hace muchos años para proveer de cuentas de correo electrónico a la ciudadanía, que está en desuso y que no empleó nunca el personal del Consell.

Una vez completado y recibido el informe, el instructor acordó este pasado lunes levantar el secreto de las actuaciones que pesaba sobre esta pieza, por lo que queda pendiente el secreto sobre una segunda, relativa a los correos entre dos altos cargos de Igualdad en la etapa de Oltra.

En conjunto, se adjuntan documentos como los oficios de Fiscalía, comunicaciones de incidencias o diligencias de la psicóloga de la dirección territorial, pero en los que no se cita el nombre del implicado –que solamente aparece en un auto de alejamiento dictado sobre él de febrero de 2017, tras la denuncia de la entonces menor–.

Del primero, hay uno; del segundo, ocho y en ellos no se hace ninguna referencia a la exvicepresidenta ni al implicado en los hechos, sino únicamente tratan de la menor.

No se hace referencia a Oltra en los correos

El magistrado investiga a Oltra y otras 14 personas más

La pieza separada sobre estos correos se abrió a raíz del escrito de la Asociación Gobierna-Te, de la exdirigente de Vox Cristina Seguí, que pedía averiguar quiénes fueron los integrantes del Ganienete de Oltra y la incorporación de las comunicaciones vía correo electrónico que pudieran mantener entre sí y con el jefe del Gabinete.

En la causa, el magistrado investiga a Oltra y otras 14 personas más, entre técnicos y responsables de la Conselleria por una supuesta investigación paralela en el departamento que dirigía sobre el caso de los abusos sexuales a una menor tutelada por la Generalitat por parte del exmarido de la exvicepresidenta, un educador social que fue condenado a cinco años de prisión por estos hechos, una sentencia recurrida y sobre la que debe pronunciarse el Supremo.

El que fuera jefe de Gabinete de Oltra se acogió a su derecho a no declarar el pasado mes de enero ante el juez hasta que no se levantara el secreto de la pieza que le afecta. En las mismas fechas también se acogió a su derecho no declarar el exsubsecretario de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, Francesc Gamero.

Que queda pendiente el secreto sobre una segunda, relativa a los correos entre dos altos cargos de Igualdad en la etapa de Oltra: Enric Alcocer y el ex secretario autonómico Alberto Ibáñez.